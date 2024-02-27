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ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет, заявил Макрон
ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет, заявил Макрон - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз договорился об учреждении коалиции для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T07:07+0300
2024-02-27T07:07+0300
2024-02-27T07:17+0300
украина
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ПАРИЖ, 27 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз договорился об учреждении коалиции для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия."Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений", - сообщил он на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Макрон напомнил, что сейчас есть восемь европейских коалиций для упрощения поставок Украине вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Также Макрон сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевой о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается подготовкой пилотов.Кроме того, Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине."Топовым приоритетом являются боеприпасы. Мы готовы использовать все наши запасы из стран, где есть снаряды, и хотим определить третьи страны, которые можно привлечь в плане разных категорий снарядов, а также пойти в третьи страны за новыми решениями в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха", - сказал он.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали около 20 лидеров европейских стран, включая канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции – "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
/20240224/843157177.html
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украина, оружие, эммануэль макрон, франция
УКРАИНА, оружие, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет, заявил Макрон
Макрон: Евросоюз создал коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия
ПАРИЖ, 27 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз договорился об учреждении коалиции для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.
"Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений", - сообщил он на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
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Макрон напомнил, что сейчас есть восемь европейских коалиций для упрощения поставок Украине вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Также Макрон сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевой о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается подготовкой пилотов.
Кроме того, Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине.
"Топовым приоритетом являются боеприпасы. Мы готовы использовать все наши запасы из стран, где есть снаряды, и хотим определить третьи страны, которые можно привлечь в плане разных категорий снарядов, а также пойти в третьи страны за новыми решениями в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха", - сказал он.
На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали около 20 лидеров европейских стран, включая канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции – "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".