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"Росатом" будет участвовать в тендере на АЭС в Турции
"Росатом" будет участвовать в тендере на АЭС в Турции - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" будет участвовать в тендере на АЭС в Турции
"Росатом" готов участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции, заявил генеральный директор "Росатома"... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:23+0300
2024-02-28T15:23+0300
2024-02-28T15:36+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" готов участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Сейчас с участием России строится первая в Турции АЭС "Аккую", напомнил Лихачев журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме. "Руководство Турции удовлетворено ходом строительства Аккую, что открывает перспективы расширения сотрудничества в этой сфере", - сказал Лихачев.По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры, добавил он. "Мы обсуждаем технический облик (станции), мы обсуждаем, самое главное, систему управления и экономические параметры проекта", - пояснил он."Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. Очень может, что несколько вендоров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции - наоборот, она скорее нас вдохновляет", - добавил Лихачев.
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россия, росатом, аэс, тендер
РОССИЯ, Росатом, АЭС, тендер
"Росатом" будет участвовать в тендере на АЭС в Турции
Лихачев: "Росатом" готов участвовать в тендере на третью АЭС в Турции
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" готов участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Сейчас с участием России строится первая в Турции АЭС "Аккую", напомнил Лихачев журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме. "Руководство Турции удовлетворено ходом строительства Аккую, что открывает перспективы расширения сотрудничества в этой сфере", - сказал Лихачев.
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По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры, добавил он. "Мы обсуждаем технический облик (станции), мы обсуждаем, самое главное, систему управления и экономические параметры проекта", - пояснил он.
"Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. Очень может, что несколько вендоров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции - наоборот, она скорее нас вдохновляет", - добавил Лихачев.