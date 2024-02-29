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"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ
"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ
Россия продолжит закреплять свои успехи под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут столкнутся с "новыми Авдеевками". Такой прогноз в беседе с американским... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:08+0300
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Россия продолжит закреплять свои успехи под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут столкнутся с "новыми Авдеевками". Такой прогноз в беседе с американским журналом Newsweek сделал старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.По его словам, "если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком".При этом аналитик отметил, что после взятия укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, которая удобна для дальнейшего наступления.Поражение под Донецком, как считает Фэйнтуш, вызвало кризис общей стратегии Украины, и теперь президенту страны Владимиру Зеленскому будет сложнее убедить молодых украинцев стоять насмерть в крепостях наподобие Артемовска и Авдеевки ради сохранения линии фронта."Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — подытожил аналитик.Вечером 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.Во вторник министр обороны также сообщил об освобождении трех населенных пунктов на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По информации оборонного ведомства, с начала 2024 года всего было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ДНР, РОССИЯ, Авдеевка, мнение
"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ
Аналитик разведки Фэйнтуш: под Донецком ВСУ могут получить "новые Авдеевки"
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Россия продолжит закреплять свои успехи под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут столкнутся с "новыми Авдеевками". Такой прогноз в беседе с американским журналом Newsweek сделал старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.
По его словам, "если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком".
При этом аналитик отметил, что после взятия укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, которая удобна для дальнейшего наступления.
Поражение под Донецком, как считает Фэйнтуш, вызвало кризис общей стратегии Украины, и теперь президенту страны Владимиру Зеленскому будет сложнее убедить молодых украинцев стоять насмерть в крепостях наподобие Артемовска
и Авдеевки ради сохранения линии фронта.
Натовцы по всей линии фронта. В США раскрыли численность наемников в ВСУ
"Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — подытожил аналитик.
Вечером 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
доложил президенту России Владимиру Путину
об освобождении Авдеевки.
Во вторник министр обороны также сообщил об освобождении трех населенных пунктов на территории ДНР
: Победа, Ласточкино и Северное. По информации оборонного ведомства, с начала 2024 года всего было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.