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"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ

"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Будут новые Авдеевки". Американский аналитик разведки предупредил ВСУ

Россия продолжит закреплять свои успехи под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут столкнутся с "новыми Авдеевками". Такой прогноз в беседе с американским... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T08:08+0300

2024-02-29T08:08+0300

2024-02-29T08:09+0300

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Россия продолжит закреплять свои успехи под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут столкнутся с "новыми Авдеевками". Такой прогноз в беседе с американским журналом Newsweek сделал старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.По его словам, "если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком".При этом аналитик отметил, что после взятия укрепрайона в Авдеевке Россия вышла на более ровную местность, которая удобна для дальнейшего наступления.Поражение под Донецком, как считает Фэйнтуш, вызвало кризис общей стратегии Украины, и теперь президенту страны Владимиру Зеленскому будет сложнее убедить молодых украинцев стоять насмерть в крепостях наподобие Артемовска и Авдеевки ради сохранения линии фронта."Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне", — подытожил аналитик.Вечером 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.Во вторник министр обороны также сообщил об освобождении трех населенных пунктов на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По информации оборонного ведомства, с начала 2024 года всего было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.

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сша, украина, днр, россия, авдеевка, мнение