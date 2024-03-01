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В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 - 01.03.2024, ПРАЙМ
В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T06:13+0300
2024-03-01T06:14+0300
россия
татьяна москалькова
крушение ил-76 с пленными
погибшие
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - сказала она.Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что находится на связи с украинской стороной по делу о крушении самолета Ил-76.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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россия, татьяна москалькова, крушение ил-76 с пленными, погибшие
РОССИЯ, Татьяна Москалькова, крушение Ил-76 с пленными, погибшие, Спецоперация на Украине
06:13 01.03.2024 (обновлено: 06:14 01.03.2024)
 
В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

© Фото : СоцсетиМомент падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом
Момент падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - сказала она.
Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что находится на связи с украинской стороной по делу о крушении самолета Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
Место падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2024
Украина отрицает наличие пленных на сбитом ВСУ Ил-76, но требует их тела
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В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯТатьяна Москальковакрушение Ил-76 с пленнымипогибшие
 
 
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