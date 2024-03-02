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В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ
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В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ
Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T08:50+0300
2024-03-02T10:01+0300
спецоперация на украине
россия
германия
крымский мост
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БЕРЛИН, 2 мар – ПРАЙМ. Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на Крымский мост, пишет издание Welt."Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – сообщается в материале.Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
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россия, германия, крымский мост
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Крымский мост
08:50 02.03.2024 (обновлено: 10:01 02.03.2024)
 
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ

В ФРГ считают подлинной утечку о возможной атаке на Крымский мост

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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БЕРЛИН, 2 мар – ПРАЙМ. Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на Крымский мост, пишет издание Welt.
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких военных позором ФРГ
06:12
"Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – сообщается в материале.
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯКрымский мост
 
 
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