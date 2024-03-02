https://1prime.ru/20240302/845814884.html
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ
Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T08:50+0300
2024-03-02T08:50+0300
2024-03-02T10:01+0300
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БЕРЛИН, 2 мар – ПРАЙМ. Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на Крымский мост, пишет издание Welt."Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – сообщается в материале.Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
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россия, германия, крымский мост
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Крымский мост
В бундесвере считают запись разговора об атаке на Крым подлинной, пишут СМИ
В ФРГ считают подлинной утечку о возможной атаке на Крымский мост
БЕРЛИН, 2 мар – ПРАЙМ.
Немецкие военные в бундесвере (минобороны ФРГ) считают подлинной запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, в которой они обсуждали атаку на Крымский мост, пишет издание Welt
.
В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких военных позором ФРГ
"Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – сообщается в материале.
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил
, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.