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В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T09:37+0300
2024-03-02T09:37+0300
2024-03-02T09:37+0300
спецоперация на украине
германия
олаф шольц
крымский мост
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя распространившуюся запись разговора немецких офицеров о возмождной атаке на Крымский мост."Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.Он также подчеркнул, что, согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными". В этой связи он назвал немецкого канцлера "психичеки больным".Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
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германия, олаф шольц, крымский мост
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Крымский мост
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
Немецкий бизнесмен Дотком: запись беседы военных говорит о безумии Шольца
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х
немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя распространившуюся запись разговора немецких офицеров о возмождной атаке на Крымский мост.
"Нужно идти ва-банк". В ФРГ сделали заявление после утечки беседы офицеров
"Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.
Он также подчеркнул, что, согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными". В этой связи он назвал немецкого канцлера "психичеки больным".
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил
, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.