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В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
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В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T09:37+0300
2024-03-02T09:37+0300
спецоперация на украине
германия
олаф шольц
крымский мост
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя распространившуюся запись разговора немецких офицеров о возмождной атаке на Крымский мост."Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.Он также подчеркнул, что, согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными". В этой связи он назвал немецкого канцлера "психичеки больным".Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
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германия, олаф шольц, крымский мост
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Крымский мост
09:37 02.03.2024
 
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных

Немецкий бизнесмен Дотком: запись беседы военных говорит о безумии Шольца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя распространившуюся запись разговора немецких офицеров о возмождной атаке на Крымский мост.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
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08:45
"Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.
Он также подчеркнул, что, согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными". В этой связи он назвал немецкого канцлера "психичеки больным".
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯОлаф ШольцКрымский мост
 
 
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