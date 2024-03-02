https://1prime.ru/20240302/845815842.html

В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных

В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных - 02.03.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных

Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T09:37+0300

2024-03-02T09:37+0300

2024-03-02T09:37+0300

спецоперация на украине

германия

олаф шольц

крымский мост

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Политика канцлера Германии Олафа Шольца может привести страну к войне с Россией, написал в соцсети Х немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя распространившуюся запись разговора немецких офицеров о возмождной атаке на Крымский мост."Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией", — заявил Дотком.Он также подчеркнул, что, согласно аудиозаписи, немецкие военные действительно планировали нападение на Крымский мост, стараясь остаться "незамеченными". В этой связи он назвал немецкого канцлера "психичеки больным".Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.

https://1prime.ru/20240302/845814737.html

германия

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германия, олаф шольц, крымский мост