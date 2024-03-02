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В минобороны ФРГ испугались утечки большого количества информации

В минобороны ФРГ испугались утечки большого количества информации - 02.03.2024, ПРАЙМ

В минобороны ФРГ испугались утечки большого количества информации

После утечки разговора немецких военный о возможной атаке на Крымский мост в бундесвере испугались распространения большего объема информации, а не одного... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T12:04+0300

2024-03-02T12:04+0300

2024-03-02T13:43+0300

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бундесвер

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БЕРЛИН, 2 мар – ПРАЙМ. После утечки разговора немецких военный о возможной атаке на Крымский мост в бундесвере испугались распространения большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров, пишет издание Spiegel. "В минобороны (Германии – ред.) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", - пишет Spiegel со ссылкой на источники. Издание отмечает, что теперь стоит вопрос, могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также других военных ведомств. Сообщается, что прослушанный разговор велся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которую, по мнению Spiegel, "относительно легко прослушивать". Кроме того, издание предполагает, что один из участников разговора и вовсе подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Spiegel отмечает, что многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на данной платформе. Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же времяна запрос новостного портала T-Online ведомство сообщило, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона требует от Германии объяснений.

https://1prime.ru/20240302/845815842.html

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германия, россия, крымский мост, бундесвер