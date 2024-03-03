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"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки - 03.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240303/avdeevka-845828992.html
"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки
"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки - 03.03.2024, ПРАЙМ
"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки
Отступление ВСУ из Авдеевки, пригорода Донецка, было паническим и дезорганизованным, пишет The Washington Post, приводя свидетельства выживших военнослужащих. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T11:50+0300
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Авдеевки, пригорода Донецка, было паническим и дезорганизованным, пишет The Washington Post, приводя свидетельства выживших военнослужащих.Издание отмечает "остроту" положения, в котором оказались украинцы, и невыгодное для них соотношение сил на поле боя. "Солдаты, численность которых намного превосходит русских, ждут поставок западного оружия и подкреплений", — отмечается в статье.Один из солдат рассказал, как российские артиллеристы обрушили на них прицельный артиллерийский огонь, когда его группа в полном составе покидала город. Колонна перед ним загорелась от удара. "Это была дорога смерти, — сказал он, — самая последняя из Авдеевки".Еще один военный рассказал, что, по его оценкам, около трех четвертей россиян, с которыми они сражались, имели достойную военную подготовку, а с его стороны опытных солдат было лишь немногим более половины.По его мнению, приказ отступить из Авдеевки должен был быть отдан раньше, в этой ситуации даже пять часов назад имели бы значение.Пулеметчик, уроженец Канады, рассказывает, как он пересек железнодорожные пути в сторону жилого района и увидел "адский пейзаж" — собаки бродили между взорванными домами, а повсюду лежали груды обломков.На третий день их пребывания в доме, где они закрепились, российские подразделения начали безостановочную атаку с использованием стрелкового оружия, беспилотников, минометов, артиллерии и авиабомб. Это вынудило украинцев отступить к другому разрушенного дома неподалеку.По словам солдата, если бы они ждали дольше, эвакуация уже стала бы невозможной. "Не имело смысла держаться, пока все не погибнут", — сказал он.
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всу, украина, россия, авдеевка, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, АВДЕЕВКА, ДНР
11:50 03.03.2024
 
"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки

WP: отступление ВСУ из Авдеевки были паническим и дезорганизованным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Авдеевки, пригорода Донецка, было паническим и дезорганизованным, пишет The Washington Post, приводя свидетельства выживших военнослужащих.
Издание отмечает "остроту" положения, в котором оказались украинцы, и невыгодное для них соотношение сил на поле боя. "Солдаты, численность которых намного превосходит русских, ждут поставок западного оружия и подкреплений", — отмечается в статье.
Один из солдат рассказал, как российские артиллеристы обрушили на них прицельный артиллерийский огонь, когда его группа в полном составе покидала город. Колонна перед ним загорелась от удара. "Это была дорога смерти, — сказал он, — самая последняя из Авдеевки".
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Еще один военный рассказал, что, по его оценкам, около трех четвертей россиян, с которыми они сражались, имели достойную военную подготовку, а с его стороны опытных солдат было лишь немногим более половины.
По его мнению, приказ отступить из Авдеевки должен был быть отдан раньше, в этой ситуации даже пять часов назад имели бы значение.
Пулеметчик, уроженец Канады, рассказывает, как он пересек железнодорожные пути в сторону жилого района и увидел "адский пейзаж" — собаки бродили между взорванными домами, а повсюду лежали груды обломков.
На третий день их пребывания в доме, где они закрепились, российские подразделения начали безостановочную атаку с использованием стрелкового оружия, беспилотников, минометов, артиллерии и авиабомб. Это вынудило украинцев отступить к другому разрушенного дома неподалеку.
По словам солдата, если бы они ждали дольше, эвакуация уже стала бы невозможной. "Не имело смысла держаться, пока все не погибнут", — сказал он.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯАВДЕЕВКАДНР
 
 
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