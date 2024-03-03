https://1prime.ru/20240303/izrail-845825692.html

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России - 03.03.2024, ПРАЙМ

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Израиль в дальнейшем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы,... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T06:17+0300

2024-03-03T06:17+0300

2024-03-03T06:17+0300

спецоперация на украине

израиль

украина

оружие

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Израиль в дальнейшем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил изданию Business Insider глава либертарианской фракции в правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтманн.Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна работает над поставкой Украине систем раннего предупреждения о ракетных атаках. Это не ПВО, а система сигнализации, которая поможет направить людей в убежища. При обнаружении следа запуска ракеты автоматически срабатывает система оповещения в близлежащих израильских населенных пунктах и военных базах. Оповещения также доступны через приложение на устройствах iOS и AndroidСейчас Израиль воздерживается от отправки военной помощи или присоединения к западным санкциям, отчасти потому, что не хочет провоцировать Россию, отмечает издание.По словам Вейтманна, заявление постпреда Израиля не появилось "на пустом месте". Оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что "нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле". имея в виду продолжающуюся войну в Газе. При этом Вейтманн добавил, что неясно, "на каком уровне" проявляется эта вовлеченность.В настоящее время у Израиля "нет возможности" поставлять системы вооружения другим странам, но по словам политика, это "только начало" исполнения обязательств Израиля перед Украиной.Вейтманн добавил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль "разберется" с Газой, то "израильское оружие достанется Украине".

https://1prime.ru/20240220/843118611.html

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израиль, украина, оружие