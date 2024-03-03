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Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - 03.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники,... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:59+0300
2024-03-03T09:59+0300
2024-03-03T09:59+0300
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники, артиллерии и систем ПВО, пишет для Infobrics независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.Он напоминает, что ВСУ теряют новейшую технику НАТО, включая ЗРК SAMP-T и систему ПВО малой дальности Skynex немецкого производства.Кроме того, западная бронетехника оказалась переоцененной, и российские войска успешно уничтожают танки, БМП и БТР. В таких боях хорошо зарекомендовал себя БПЛА-камикадзе "Ланцет".Также российские военные концентрируют внимание на стратегически важных активах сил киевского режима, включая системы ПВО и артиллерию.По различным оценкам, артиллерийские части российских Вооруженных сил сейчас имеют преимущество 12:1, отметил автор."Учитывая тот факт, что подавляющее большинство смертей и ранений военнослужащих в конфликте происходит из-за артиллерии и беспилотников, это только усугубит и без того огромные потери киевского режима", — заключил Боснич.
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нато, украина, россия, оружие, пво, бронетехника
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, ПВО, бронетехника
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Infobrics: Россия на поле боя развенчала мифы о превосходстве вооружений НАТО
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ.
Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники, артиллерии и систем ПВО, пишет для Infobrics
независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.
Он напоминает, что ВСУ теряют новейшую технику НАТО, включая ЗРК SAMP-T и систему ПВО малой дальности Skynex немецкого производства.
Кроме того, западная бронетехника оказалась переоцененной, и российские войска успешно уничтожают танки, БМП и БТР. В таких боях хорошо зарекомендовал себя БПЛА-камикадзе "Ланцет".
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Также российские военные концентрируют внимание на стратегически важных активах сил киевского режима, включая системы ПВО и артиллерию.
По различным оценкам, артиллерийские части российских Вооруженных сил сейчас имеют преимущество 12:1, отметил автор.
"Учитывая тот факт, что подавляющее большинство смертей и ранений военнослужащих в конфликте происходит из-за артиллерии и беспилотников, это только усугубит и без того огромные потери киевского режима", — заключил Боснич.