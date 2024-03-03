Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240303/rossiya-845828134.html
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - 03.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники,... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:59+0300
2024-03-03T09:59+0300
спецоперация на украине
нато
украина
россия
оружие
пво
бронетехника
https://1prime.ru/img/83871/18/838711815_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5e33a52ac3d9effbc3c7c05d21a6e446.jpg
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники, артиллерии и систем ПВО, пишет для Infobrics независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.Он напоминает, что ВСУ теряют новейшую технику НАТО, включая ЗРК SAMP-T и систему ПВО малой дальности Skynex немецкого производства.Кроме того, западная бронетехника оказалась переоцененной, и российские войска успешно уничтожают танки, БМП и БТР. В таких боях хорошо зарекомендовал себя БПЛА-камикадзе "Ланцет".Также российские военные концентрируют внимание на стратегически важных активах сил киевского режима, включая системы ПВО и артиллерию.По различным оценкам, артиллерийские части российских Вооруженных сил сейчас имеют преимущество 12:1, отметил автор."Учитывая тот факт, что подавляющее большинство смертей и ранений военнослужащих в конфликте происходит из-за артиллерии и беспилотников, это только усугубит и без того огромные потери киевского режима", — заключил Боснич.
https://1prime.ru/20240302/845817866.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83871/18/838711815_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_34c4b36ee0d98efdb7a5d29d005aafc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, россия, оружие, пво, бронетехника
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, ПВО, бронетехника
09:59 03.03.2024
 
Раскрыто, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

Infobrics: Россия на поле боя развенчала мифы о превосходстве вооружений НАТО

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские военные активно развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО — в последние недели участились случаи уничтожения западной бронетехники, артиллерии и систем ПВО, пишет для Infobrics независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.
Он напоминает, что ВСУ теряют новейшую технику НАТО, включая ЗРК SAMP-T и систему ПВО малой дальности Skynex немецкого производства.
Кроме того, западная бронетехника оказалась переоцененной, и российские войска успешно уничтожают танки, БМП и БТР. В таких боях хорошо зарекомендовал себя БПЛА-камикадзе "Ланцет".
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ
Вчера, 11:58
Также российские военные концентрируют внимание на стратегически важных активах сил киевского режима, включая системы ПВО и артиллерию.
По различным оценкам, артиллерийские части российских Вооруженных сил сейчас имеют преимущество 12:1, отметил автор.
"Учитывая тот факт, что подавляющее большинство смертей и ранений военнослужащих в конфликте происходит из-за артиллерии и беспилотников, это только усугубит и без того огромные потери киевского режима", — заключил Боснич.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАРОССИЯоружиеПВОбронетехника
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала