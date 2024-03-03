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"Невозможно понять". Зеленский выступил с критикой в адрес союзников - 03.03.2024, ПРАЙМ
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"Невозможно понять". Зеленский выступил с критикой в адрес союзников
"Невозможно понять". Зеленский выступил с критикой в адрес союзников - 03.03.2024, ПРАЙМ
"Невозможно понять". Зеленский выступил с критикой в адрес союзников
Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T07:44+0300
2024-03-03T07:44+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
оружие
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть."Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — сказал он в своем телеобращении.Зеленский считает, что мир имеет "достаточно систем ПВО", а "Украина не просила ничего больше, чем надо", для "защиты жизни".Он подверг критике затягивание поставок оружия и ПВО для Украины. При этом Зеленский обвинил союзников во "внутренних политических играх или спорах", ограничивающих "защиту" страны.В США республиканцы в конгрессе отказываются согласовывать запрос Белого дома о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Направленные ранее средства закончились в декабре 2023 года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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украина, владимир зеленский, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, оружие
07:44 03.03.2024
 
"Невозможно понять". Зеленский выступил с критикой в адрес союзников

Зеленский заявил, что споры союзников о помощи Киеву невозможно забыть

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть.
"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — сказал он в своем телеобращении.
Зеленский считает, что мир имеет "достаточно систем ПВО", а "Украина не просила ничего больше, чем надо", для "защиты жизни".
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29 февраля, 08:30
Он подверг критике затягивание поставок оружия и ПВО для Украины. При этом Зеленский обвинил союзников во "внутренних политических играх или спорах", ограничивающих "защиту" страны.
В США республиканцы в конгрессе отказываются согласовывать запрос Белого дома о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Направленные ранее средства закончились в декабре 2023 года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскийоружие
 
 
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