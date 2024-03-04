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На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ
На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ - 04.03.2024, ПРАЙМ
На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ
Российская разведка способна отследить маршруты поставки на Украину ракет западного производства SCALP и Storm Shadow из-за утечки беседы военных бундесвера,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T06:40+0300
2024-03-04T06:40+0300
спецоперация на украине
украина
россия
оружие
германия
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российская разведка способна отследить маршруты поставки на Украину ракет западного производства SCALP и Storm Shadow из-за утечки беседы военных бундесвера, констатирует издание The Times.В разговоре упоминается тот факт, что Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы для перевозок Storm Shadow используют бронемашины Ridgeback."Эти информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — говорится в публикации.Как отмечается, Великобритания и ее союзники по НАТО должны быть сильно обеспокоены нарушением информационной безопасности, повлекшем разглашение таких важных сведений.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии объяснений.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ
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украина, россия, оружие, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, ГЕРМАНИЯ
06:40 04.03.2024
 
На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ

Times: Россия способна отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российская разведка способна отследить маршруты поставки на Украину ракет западного производства SCALP и Storm Shadow из-за утечки беседы военных бундесвера, констатирует издание The Times.
В разговоре упоминается тот факт, что Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы для перевозок Storm Shadow используют бронемашины Ridgeback.
"Эти информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — говорится в публикации.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте
Вчера, 18:26
Как отмечается, Великобритания и ее союзники по НАТО должны быть сильно обеспокоены нарушением информационной безопасности, повлекшем разглашение таких важных сведений.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии объяснений.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯоружиеГЕРМАНИЯ
 
 
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