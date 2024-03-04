Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240304/frantsiya-845839237.html
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года - 04.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года
Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:33+0300
2024-03-04T05:33+0300
спецоперация на украине
украина
всу
франция
оружие
https://1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства. "Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. В перечне из 50 пунктов указано как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы. Согласно публикации, Франция за два года, в том числе, предоставила Украине 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторые данные остались засекреченными, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan. Россия отмечает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240303/845830257.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, франция, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ФРАНЦИЯ, оружие
05:33 04.03.2024
 
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года

Франция отчиталась о поставке военной помощи Украине на 2,615 миллиарда евро за два года

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства.
"Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
В перечне из 50 пунктов указано как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Вчера, 13:11
Согласно публикации, Франция за два года, в том числе, предоставила Украине 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторые данные остались засекреченными, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan.
Россия отмечает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУФРАНЦИЯоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала