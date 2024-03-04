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Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года - 04.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года
Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:33+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства. "Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. В перечне из 50 пунктов указано как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы. Согласно публикации, Франция за два года, в том числе, предоставила Украине 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторые данные остались засекреченными, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan. Россия отмечает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ФРАНЦИЯ, оружие
Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Киеву за два года
Франция отчиталась о поставке военной помощи Украине на 2,615 миллиарда евро за два года
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минобороны Франции опубликовало перечень военной помощи, которую республика предоставила Украине за два года СВО, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства.
"Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
В перечне из 50 пунктов указано как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы.
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Согласно публикации, Франция за два года, в том числе, предоставила Украине 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторые данные остались засекреченными, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan.
Россия отмечает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.