https://1prime.ru/20240304/vsu-845856822.html

"Ждите большую трагедию". В Киеве признали обреченность ВСУ

"Ждите большую трагедию". В Киеве признали обреченность ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Ждите большую трагедию". В Киеве признали обреченность ВСУ

Владимир Зеленский стоит перед самым большим вызовом за два года. Несмотря на обещания международным партнерам, президент Украины и его высшее военное... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:14+0300

2024-03-04T13:14+0300

2024-03-04T13:14+0300

спецоперация на украине

всу

брюссель

вашингтон

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стоит перед самым большим вызовом за два года. Несмотря на обещания международным партнерам, президент Украины и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий мобилизационный план. Если ничего не изменится, ситуация станет для ВСУ поистине трагичной, пишетThe Washington Post.В украинском парламенте, да и в целом в обществе, глубокие разногласия. Неспособность властей разработать четкую стратегию по призыву в войска посеяла панику среди мужчин боеспособного возраста. Многие из них бегут из страны, чтобы не погибать на фронте. На этом фоне помощь от Вашингтона так и не приходит.Советник Минобороны по вопросам вербовки Алексей Бежевец заявил, что гражданские лица призывного возраста должны осознать, что сейчас не время отсиживаться по домам: "Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, их некому будет остановить". Если помимо "отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка личного состава, это станет трагедией", добавил советник.Но после двух лет конфликта чувство общественной необходимости, которое стимулировало мужчин отправляться на поле боя и способствовало первым успехам Украины, угасло, пишет WP. Многие солдаты ранены или истощены.На саммите в Брюсселе 1 февраля 27 стран Евросоюза согласовали пакет военной помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро. Через две недели в сенате США (верхняя палата парламента) одобрили пакет военной помощи в 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Вместе с этим, как отмечает Reuters, у законопроекта мало шансов получить одобрение в палате представителей.Россия последовательно осуждает предоставление Западом военной помощи Украине, указывая на то, что это лишь затягивает конфликт.

https://1prime.ru/20240303/avdeevka-845828992.html

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всу, брюссель, вашингтон, владимир зеленский