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Российские банки выдали автокредиты на рекордную сумму в феврале

Российские банки выдали автокредиты на рекордную сумму в феврале - 05.03.2024, ПРАЙМ

Российские банки выдали автокредиты на рекордную сумму в феврале

Российские банки в феврале выдали автокредитов на рекордные 170 миллиардов рублей, всего за два первых месяца 2024 года физлица получили на покупку автомобилей... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:48+0300

2024-03-05T10:48+0300

2024-03-05T10:48+0300

авто

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали автокредитов на рекордные 170 миллиардов рублей, всего за два первых месяца 2024 года физлица получили на покупку автомобилей свыше 302 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 миллиардов рублей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц", - сказано в сообщении. Всего с начала 2024 года физлица получили на покупку автомобилей свыше 302 миллиардов рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года, добавили в пресс-службе. В ВТБ за январь-февраль автокредиты получили 48,5 тысяч заемщиков на общую сумму 64 миллиарда рублей. Результат в 4,4 раза по количеству и в 4,8 раза по объему превысил итоги за первые два месяца 2023 года. "ВТБ сохраняет первое место в России по объему выдач автокредитов. За 2023 год рыночная доля банка по этому показателю выросла почти в три раза – до 20%. ВТБ также стал лидером по приросту портфеля автокредитов, увеличив его почти на 135,5 миллиардов рублей. Это составило около 20% от прироста всего рынка", - сказано в сообщении.

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авто, банки, втб