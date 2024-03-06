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Минэкономразвития назвало среднюю цену нефти Urals в феврале

Минэкономразвития назвало среднюю цену нефти Urals в феврале - 06.03.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития назвало среднюю цену нефти Urals в феврале

Средняя цена российской нефти марки Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в феврале 2024 года составила 69 долларов за баррель, сообщило... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:52+0300

2024-03-06T15:52+0300

2024-03-06T16:50+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Средняя цена российской нефти марки Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в феврале 2024 года составила 69 долларов за баррель, сообщило Минэкономразвития РФ."Средний уровень цены нефти сорта "Юралс" за февраль 2024 года 69 долларов США за баррель", - говорится в материалах министерства.Расчет цены производится с использованием данных, предоставленных международным ценовым агентством Argus.Ранее информацию о цене Urals публиковал Минфин РФ, последняя была опубликована за прошлый год. Средняя годовая цена нефти марки Urals тогда снизилась на 17,2% к уровню 2022 года, составив 62,99 доллара за баррель и оказавшись выше "потолка цен", введенного странами Запада для нефти из России (60 долларов). А в декабре прошедшего года она выросла на 27,3% к декабрю 2022 года, до 64,23 доллара за баррель."В связи с законодательными изменениями, в том числе в Налоговом кодексе РФ, сейчас нет необходимости в публикации цен на нефть Минфином России. В соответствии с порядком расчета, предусмотренным Налоговым кодексом РФ, официальную цену для расчета налогов и сборов публикует Минэкономразвития России", - прокомментировали эти изменения РИА Новости в Минфине.

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нефть, минэкономразвития рф