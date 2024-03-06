https://1prime.ru/20240306/inomarki-845996950.html
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта - 06.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта
Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:54+0300
2024-03-06T10:54+0300
2024-03-06T11:50+0300
параллельный импорт
еаэс
таможня
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83280/81/832808166_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8f3a5c398a81cc8e16cfb8671b311268.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин зарубежного производства на 20-30 процентов, пишет РБК.Сейчас правила поставок позволяют сэкономить на таможенных и иных платежах, однако в дальнейшем их изменят. Это не перекроет поступление иномарок в Россию, но заметно увеличат их цену, отмечает издание.Правительство России в феврале уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран. Согласно сообщению кабмина в Telegram, недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор. Как пояснили в публикации, такое решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства.В итоге утильсбор вырастет на размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.При этом ввоз электромобилей и параллельных гибридов, у которых двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами, разрешается, но только при непосредственном прохождении таможни на территории России."По сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля цена увеличивается на 20–30 процентов. Скажем, если сейчас автомобиль из Китая в Москве стоит под ключ 50 тысяч долларов, то после принятия новых мер его цена увеличится до 65 тысяч долларов", — прокомментировал ситуацию основатель компании Rucars Роман Рассудков.
https://1prime.ru/20240122/842854828.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83280/81/832808166_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_f830d3b5a540ec5ff6c3a7d990614955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
параллельный импорт, еаэс, таможня, авто
параллельный импорт, ЕАЭС, таможня, Авто
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта
РБК: машины из параллельного импорта из-за запрета серых схем подорожают на 30 процентов
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ.
Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин зарубежного производства на 20-30 процентов, пишет РБК
.
Сейчас правила поставок позволяют сэкономить на таможенных и иных платежах, однако в дальнейшем их изменят. Это не перекроет поступление иномарок в Россию, но заметно увеличат их цену, отмечает издание.
Правительство России в феврале уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран. Согласно сообщению кабмина в Telegram, недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор. Как пояснили в публикации, такое решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства.
В итоге утильсбор вырастет на размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.
В России призвали продлить параллельный импорт автомобилей
При этом ввоз электромобилей и параллельных гибридов, у которых двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами, разрешается, но только при непосредственном прохождении таможни на территории России.
"По сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля цена увеличивается на 20–30 процентов. Скажем, если сейчас автомобиль из Китая в Москве стоит под ключ 50 тысяч долларов, то после принятия новых мер его цена увеличится до 65 тысяч долларов", — прокомментировал ситуацию основатель компании Rucars Роман Рассудков.