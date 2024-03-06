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Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта - 06.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта
Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:54+0300
2024-03-06T11:50+0300
параллельный импорт
еаэс
таможня
авто
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин зарубежного производства на 20-30 процентов, пишет РБК.Сейчас правила поставок позволяют сэкономить на таможенных и иных платежах, однако в дальнейшем их изменят. Это не перекроет поступление иномарок в Россию, но заметно увеличат их цену, отмечает издание.Правительство России в феврале уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран. Согласно сообщению кабмина в Telegram, недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор. Как пояснили в публикации, такое решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства.В итоге утильсбор вырастет на размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.При этом ввоз электромобилей и параллельных гибридов, у которых двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами, разрешается, но только при непосредственном прохождении таможни на территории России."По сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля цена увеличивается на 20–30 процентов. Скажем, если сейчас автомобиль из Китая в Москве стоит под ключ 50 тысяч долларов, то после принятия новых мер его цена увеличится до 65 тысяч долларов", — прокомментировал ситуацию основатель компании Rucars Роман Рассудков.
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параллельный импорт, еаэс, таможня, авто
параллельный импорт, ЕАЭС, таможня, Авто
10:54 06.03.2024 (обновлено: 11:50 06.03.2024)
 
Россиян предупредили о подорожании машин из параллельного импорта

РБК: машины из параллельного импорта из-за запрета серых схем подорожают на 30 процентов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарковка автомобилей
Парковка автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские власти запретили серые схемы параллельного импорта автомобилей с прохождением таможенного оформления в странах ЕАЭС, что повлечет подорожание машин зарубежного производства на 20-30 процентов, пишет РБК.
Сейчас правила поставок позволяют сэкономить на таможенных и иных платежах, однако в дальнейшем их изменят. Это не перекроет поступление иномарок в Россию, но заметно увеличат их цену, отмечает издание.
Правительство России в феврале уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран. Согласно сообщению кабмина в Telegram, недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор. Как пояснили в публикации, такое решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства.
В итоге утильсбор вырастет на размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.
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При этом ввоз электромобилей и параллельных гибридов, у которых двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами, разрешается, но только при непосредственном прохождении таможни на территории России.
"По сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля цена увеличивается на 20–30 процентов. Скажем, если сейчас автомобиль из Китая в Москве стоит под ключ 50 тысяч долларов, то после принятия новых мер его цена увеличится до 65 тысяч долларов", — прокомментировал ситуацию основатель компании Rucars Роман Рассудков.
 
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