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В Нидерландах хотят заставить работающих украинцев оплачивать жилье - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах хотят заставить работающих украинцев оплачивать жилье
В Нидерландах хотят заставить работающих украинцев оплачивать жилье - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах хотят заставить работающих украинцев оплачивать жилье
В Нидерландах выступили с предложением обязать беженцев из Украины, которые проживают в стране и имеют работу, выплачивать за предоставленное им жилье около 350 | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:09+0300
2024-03-06T12:10+0300
спецоперация на украине
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нидерланды
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ГААГА, 6 мар - ПРАЙМ. В Нидерландах выступили с предложением обязать беженцев из Украины, которые проживают в стране и имеют работу, выплачивать за предоставленное им жилье около 350 евро в месяц.С соответствующей инициативой обратился в нижнюю палату парламента - палату представителей - государственный секретарь по вопросам убежища и миграции при министерстве юстиции и безопасности королевства Эрик ван дер Бург. Его письмо опубликовано на сайте законодательного органа.Чиновник сообщил, что, исходя из действующего законодательства, он прорабатывает схему, которая предусматривает обеспечение баланса между желанием получать вклад от трудоустроенных украинских беженцев в оплату жилья, возможностями муниципальных органов по их размещению и финансовым положением просителей убежища.По его расчетам, за газ, воду и электричество в месяц потребуется взнос 105 евро за каждого взрослого просителя убежища, имеющего доход, и его взрослых членов семьи. Также потребуется дополнительный взнос от лиц, которым не выплачивается пособие на питание, но которые получают питание на месте. "Этот взнос будет равен сумме, которая в ином случае была бы выплачена в виде продовольственного пособия, а именно 242,48 евро на взрослого в месяц", - говорится в документе.Ван дер Бург добавил, что не планирует обязывать трудоустроенных украинцев платить за медицинскую страховку. Ранее сообщалось, что палата представителей хочет добиться принятия закона, которым предусмотрено сокращение финансовой помощи проживающим в стране беженцам с Украины, которые имеют работу. Свои варианты решения вопроса о том, как украинцы должны вносить вклад в пребывание в стране, предложили различные партии. Вместе с тем, ван дер Бург считает, что выдвинутые предложения "были слишком далеки друг от друга", и решил разработать собственную схему. По мнению лидера победившей на выборах в парламент крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герта Вилдерса, украинцы стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за конфликта в их стране, а потому, что их привлекают бесплатное жилье, здравоохранение и рабочие места.
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украина, нидерланды, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, украинские беженцы
12:09 06.03.2024 (обновлено: 12:10 06.03.2024)
 
В Нидерландах хотят заставить работающих украинцев оплачивать жилье

В Нидерландах предлагают обязать работающих украинцев платить около 350 евро за жилье

© Фото : Public domain/DennisM2Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Public domain/DennisM2
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ГААГА, 6 мар - ПРАЙМ. В Нидерландах выступили с предложением обязать беженцев из Украины, которые проживают в стране и имеют работу, выплачивать за предоставленное им жилье около 350 евро в месяц.
С соответствующей инициативой обратился в нижнюю палату парламента - палату представителей - государственный секретарь по вопросам убежища и миграции при министерстве юстиции и безопасности королевства Эрик ван дер Бург. Его письмо опубликовано на сайте законодательного органа.
Чиновник сообщил, что, исходя из действующего законодательства, он прорабатывает схему, которая предусматривает обеспечение баланса между желанием получать вклад от трудоустроенных украинских беженцев в оплату жилья, возможностями муниципальных органов по их размещению и финансовым положением просителей убежища.
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По его расчетам, за газ, воду и электричество в месяц потребуется взнос 105 евро за каждого взрослого просителя убежища, имеющего доход, и его взрослых членов семьи. Также потребуется дополнительный взнос от лиц, которым не выплачивается пособие на питание, но которые получают питание на месте. "Этот взнос будет равен сумме, которая в ином случае была бы выплачена в виде продовольственного пособия, а именно 242,48 евро на взрослого в месяц", - говорится в документе.
Ван дер Бург добавил, что не планирует обязывать трудоустроенных украинцев платить за медицинскую страховку.
Ранее сообщалось, что палата представителей хочет добиться принятия закона, которым предусмотрено сокращение финансовой помощи проживающим в стране беженцам с Украины, которые имеют работу. Свои варианты решения вопроса о том, как украинцы должны вносить вклад в пребывание в стране, предложили различные партии. Вместе с тем, ван дер Бург считает, что выдвинутые предложения "были слишком далеки друг от друга", и решил разработать собственную схему.
По мнению лидера победившей на выборах в парламент крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герта Вилдерса, украинцы стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за конфликта в их стране, а потому, что их привлекают бесплатное жилье, здравоохранение и рабочие места.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫукраинские беженцы
 
 
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