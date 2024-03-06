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"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона

"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил несогласие с призывом президента Франции Эммануэля Макрона "не быть трусливыми" в вопросе поддержки Украины, а также | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:42+0300

2024-03-06T09:42+0300

2024-03-06T09:43+0300

спецоперация на украине

германия

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оружие

борис писториус

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил несогласие с призывом президента Франции Эммануэля Макрона "не быть трусливыми" в вопросе поддержки Украины, а также с его инициативой об отправке туда войск. Об этом пишет издание Tagesschau.По мнению министра, подобные призывы не ведут к решению проблемы. "На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости", — сказал Писториус на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Палом Джонсоном в Стокгольме.Министр призвал сосредоточиться на эффективном и быстром увеличении мощностей военно-промышленной отрасли, например, по производству боеприпасов для артиллерии и систем ПВО. По его словам, это "то, что Украине нужно больше всего".Ранее Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако при этом консенсуса пока не достигли.

https://1prime.ru/20240305/845972920.html

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франция

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