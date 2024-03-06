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"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона - 06.03.2024, ПРАЙМ
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"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона
"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил несогласие с призывом президента Франции Эммануэля Макрона "не быть трусливыми" в вопросе поддержки Украины, а также | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:42+0300
2024-03-06T09:43+0300
спецоперация на украине
германия
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оружие
борис писториус
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил несогласие с призывом президента Франции Эммануэля Макрона "не быть трусливыми" в вопросе поддержки Украины, а также с его инициативой об отправке туда войск. Об этом пишет издание Tagesschau.По мнению министра, подобные призывы не ведут к решению проблемы. "На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости", — сказал Писториус на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Палом Джонсоном в Стокгольме.Министр призвал сосредоточиться на эффективном и быстром увеличении мощностей военно-промышленной отрасли, например, по производству боеприпасов для артиллерии и систем ПВО. По его словам, это "то, что Украине нужно больше всего".Ранее Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако при этом консенсуса пока не достигли.
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германия, франция, украина, россия, оружие, борис писториус, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, Борис Писториус, Эммануэль Макрон
09:42 06.03.2024 (обновлено: 09:43 06.03.2024)
 
"Нам не нужны дискуссии". Писториус резко раскритиковал слова Макрона

Писториус назвал бесполезным призыв Макрона "не быть трусливыми" в поддержки Киева

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense/U.S. Air Force Tech. Sgt. Jack SandersМинистр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман
Министр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense/U.S. Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил несогласие с призывом президента Франции Эммануэля Макрона "не быть трусливыми" в вопросе поддержки Украины, а также с его инициативой об отправке туда войск. Об этом пишет издание Tagesschau.
По мнению министра, подобные призывы не ведут к решению проблемы. "На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости", — сказал Писториус на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Палом Джонсоном в Стокгольме.
Министр призвал сосредоточиться на эффективном и быстром увеличении мощностей военно-промышленной отрасли, например, по производству боеприпасов для артиллерии и систем ПВО. По его словам, это "то, что Украине нужно больше всего".
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Шольц заявил, что почти никто не поддерживает позицию Макрона по Украине
Вчера, 17:25
Ранее Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако при этом консенсуса пока не достигли.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНАРОССИЯоружиеБорис ПисториусЭммануэль Макрон
 
 
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