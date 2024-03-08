https://1prime.ru/20240308/846086332.html

Байден объяснил, как Украина может остановить Россию

Байден объяснил, как Украина может остановить Россию - 08.03.2024, ПРАЙМ

Байден объяснил, как Украина может остановить Россию

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, Украина в состоянии остановить Путина при американской поддержке. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:44+0300

2024-03-08T05:44+0300

2024-03-08T05:46+0300

спецоперация на украине

сша

джо байден

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, Украина в состоянии остановить Путина при американской поддержке. "Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", - сказал Байден. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://1prime.ru/20240307/846070018.html

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