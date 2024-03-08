https://1prime.ru/20240308/846086694.html

Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину

Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ

Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не просит американских войск - там их нет и не будет. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:59+0300

2024-03-08T05:59+0300

2024-03-08T05:59+0300

спецоперация на украине

сша

джо байден

войска

украина

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Украина не просит американских войск - там их нет и не будет. "Они не просят американских солдат", - заявил он в ежегодном обращении к конгрессу. "На самом деле на войне на Украине нет американских солдат, и я преисполнен решимости, чтобы так и осталось", - сказал президент . Глава государства не упустил возможности упрекнуть своего предшественника - республиканца Дональда Трампа - в том, что тот, по словам Байдена, "прогнулся" под российское руководство, рассуждая о конфликте на Украине. "Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо", - подчеркнул Байден, комментируя слова своего политического оппонента.

https://1prime.ru/20240308/846086332.html

сша

украина

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сша, джо байден, войска, украина