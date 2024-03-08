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Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину
Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ
Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что Украина не просит американских войск - там их нет и не будет. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T05:59+0300
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спецоперация на украине
сша
джо байден
войска
украина
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Украина не просит американских войск - там их нет и не будет. "Они не просят американских солдат", - заявил он в ежегодном обращении к конгрессу. "На самом деле на войне на Украине нет американских солдат, и я преисполнен решимости, чтобы так и осталось", - сказал президент . Глава государства не упустил возможности упрекнуть своего предшественника - республиканца Дональда Трампа - в том, что тот, по словам Байдена, "прогнулся" под российское руководство, рассуждая о конфликте на Украине. "Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо", - подчеркнул Байден, комментируя слова своего политического оппонента.
https://1prime.ru/20240308/846086332.html
сша
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сша, джо байден, войска, украина
Спецоперация на Украине, США, Джо Байден, войска, УКРАИНА
05:59 08.03.2024
 
Байден сделал заявление относительно отправки войск США на Украину

Джо Байден: Украина не просит американских войск, там их нет и не будет

© www.iraqsinconvenienttruth.comАрмия США в Ираке
Армия США в Ираке
© www.iraqsinconvenienttruth.com
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Украина не просит американских войск - там их нет и не будет.
"Они не просят американских солдат", - заявил он в ежегодном обращении к конгрессу.
"На самом деле на войне на Украине нет американских солдат, и я преисполнен решимости, чтобы так и осталось", - сказал президент .
Глава государства не упустил возможности упрекнуть своего предшественника - республиканца Дональда Трампа - в том, что тот, по словам Байдена, "прогнулся" под российское руководство, рассуждая о конфликте на Украине.
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05:44
"Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо", - подчеркнул Байден, комментируя слова своего политического оппонента.
 
Спецоперация на УкраинеСШАДжо БайденвойскаУКРАИНА
 
 
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