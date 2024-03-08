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Байден призвал конгресс принять законопроект о помощи Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Байден призвал конгресс принять законопроект о помощи Украине
Байден призвал конгресс принять законопроект о помощи Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
Байден призвал конгресс принять законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T06:08+0300
2024-03-08T06:08+0300
спецоперация на украине
сша
джо байден
законопроект
помощь украине
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. "Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то (это - ред.) подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла", - сказал он в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса. "Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - добавил Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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сша, джо байден, законопроект, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, Джо Байден, законопроект, помощь Украине
06:08 08.03.2024
 
Байден призвал конгресс принять законопроект о помощи Украине

Байден призвал конгресс принять проект о помощи Украине и пообещал не отступать

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте.
"Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то (это - ред.) подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла", - сказал он в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса.
"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - добавил Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
27 февраля, 14:48
Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Спецоперация на УкраинеСШАДжо Байдензаконопроектпомощь Украине
 
 
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