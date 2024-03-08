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Украина и Франция запустят совместное производство оружия на Украине

Украина и Франция запустят совместное производство оружия на Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

Украина и Франция запустят совместное производство оружия на Украине

Летом этого года на Украине начнется совместное с Парижем производство оружия, сообщил в эфире радиостанции RMC глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T13:28+0300

2024-03-08T13:28+0300

2024-03-08T13:28+0300

спецоперация на украине

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ПАРИЖ, 8 мар – ПРАЙМ. Летом этого года на Украине начнется совместное с Парижем производство оружия, сообщил в эфире радиостанции RMC глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам сейчас идут переговоры с украинскими предприятиями. "Идея в том, чтобы организовать партнерства на местах, коммерческие соглашения, изучить внутренний украинский рынок, прошу прощения за этим слова, но мы также защищаем наши интересы. Другие страны также пользуются этой возможностью, и мы были бы идиотами, если б этого не делали. Так что идея в том, чтобы к лету иметь первые функционирующие производства", — сказал он. Министр заявил, что речь идет о производстве запчастей и беспилотников совместно с компанией Delair и, "возможно, завтра даже снарядов". Лекорню ранее сообщил, что Delair получил заказ на производство 2000 БПЛА, часть из которых будет направлена на Украину. Кроме того, Франция будет ремонтировать на Украине уже поставленную технику. Так, совместные с Nexter-KNDS предприятия будут ремонтировать гаубицы Caesar, которые сейчас ремонтируют в Польше. Это должны быть подземные заводы, а их функционирование потребует отправки на Украину военных и гражданских экспертов в сфере обороны. В октябре 2023 года сообщалось, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев Лекорню, который заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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франция, украина, оружие