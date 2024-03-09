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"Ты и твой фальшивый муж". Публикацию Елены Зеленской оценили в Сети
"Ты и твой фальшивый муж". Публикацию Елены Зеленской оценили в Сети - 09.03.2024, ПРАЙМ
"Ты и твой фальшивый муж". Публикацию Елены Зеленской оценили в Сети
Публикация супруги украинского президента Елены Зеленской со словами благодарности Великобритании за веру в победу Украины и поддержку вызвала жесткую реакцию... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T11:37+0300
2024-03-09T11:37+0300
2024-03-09T11:39+0300
спецоперация на украине
соцсеть x
елена зеленская
публикация
комментарии
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Публикация супруги украинского президента Елены Зеленской со словами благодарности Великобритании за веру в победу Украины и поддержку вызвала жесткую реакцию со стороны пользователей соцсети Х.Начинаются комментарии довольно миролюбиво. Пользователь с ником Watch More TV призвал к переговорам: "Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже".Но дальше становится жарче. Так, комментатор Cockatoo решил не ограничивать себя в проявлении эмоций по отношению к чете Зеленских: "Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, вы бы сразу же начали мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны".В схожей манере пользователь chibuzor обвинил Елену Зеленскую в "игривости" и цинизме: "Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того, чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан".Дошло дело и до обвинения Украины в целом, в чем поупражнялся пользователь Cas crunchie: "Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги".Российское руководство неоднократно выражало готовность к переговорам, но власти Украины ввели на них- запрет на законодательном уровне.Вместе с тем в Кремле отмечали, что на сегодняшний день не наблюдается никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей специальной военной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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соцсеть x, елена зеленская, публикация, комментарии
Спецоперация на Украине, соцсеть X, Елена Зеленская, публикация, комментарии
"Ты и твой фальшивый муж". Публикацию Елены Зеленской оценили в Сети
В Сети жестко отреагировали на слова Елены Зеленской о вере в победу Украины
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ.
Публикация супруги украинского президента Елены Зеленской со словами благодарности Великобритании за веру в победу Украины и поддержку вызвала жесткую реакцию со стороны пользователей соцсети Х
.
Начинаются комментарии довольно миролюбиво. Пользователь с ником Watch More TV призвал к переговорам: "Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже".
Но дальше становится жарче. Так, комментатор Cockatoo решил не ограничивать себя в проявлении эмоций по отношению к чете Зеленских: "Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, вы бы сразу же начали мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны".
В схожей манере пользователь chibuzor обвинил Елену Зеленскую в "игривости" и цинизме: "Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того, чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан".
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
Дошло дело и до обвинения Украины в целом, в чем поупражнялся пользователь Cas crunchie: "Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги".
Российское руководство неоднократно выражало готовность к переговорам, но власти Украины ввели на них- запрет на законодательном уровне.
Вместе с тем в Кремле отмечали, что на сегодняшний день не наблюдается никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей специальной военной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам президента РФ Владимира Путина
, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.