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Байден запросил у конгресса США средства на закупку урана

Байден запросил у конгресса США средства на закупку урана - 11.03.2024, ПРАЙМ

Байден запросил у конгресса США средства на закупку урана

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ,... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T19:29+0300

2024-03-11T19:29+0300

2024-03-11T19:29+0300

уран

производство урана

добыча урана

сша

конгресс сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ, указано в проекте бюджета страны на 2025 финансовый год. "Бюджет включает ожидающий одобрения дополнительный запрос администрации в размере 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU)", — указано в опубликованном проекте бюджета. Как отмечается в документе, запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от РФ.Председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо указывал, что Соединенные штаты тратят около миллиарда долларов на российское ядерное топливо. Палата представителей в декабре одобрила проект о введении эмбарго на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат идею не поддержал.

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