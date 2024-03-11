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СМИ: в Канаде упрекнули США за задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS
СМИ: в Канаде упрекнули США за задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS - 11.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Канаде упрекнули США за задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS
Глава канадского минобороны Билл Блэр упрекнул Соединенные Штаты за задержку с отправкой Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS,... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T07:11+0300
2024-03-11T07:11+0300
2024-03-11T07:11+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава канадского минобороны Билл Блэр упрекнул Соединенные Штаты за задержку с отправкой Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, пишет Edmonton Journal. Пентагон ранее заявлял о заключении с компанией Raytheon, которая производит комплексы NASAMS, контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов, предусматривающего закупку систем ПВО для Украины. Комплекс, который канадские власти планировали отдать Киеву, и боеприпасы к нему в ВСУ оценивали в сумму 406 миллионов долларов. Министр обороны Канады Анита Ананд в январе 2023 года подтверждала закупку у Соединенных Штатов этого комплекса и заявляла, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы". "Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы закончить контракты (с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace) … Мы пытались ускорить (процесс). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием", — подчеркнул Блэр во время визита в город Эдмонтон. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, КАНАДА, США, оружие
СМИ: в Канаде упрекнули США за задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS
Edmonton Journal: министр обороны Канады упрекнул США за задержку с поставкой NASAMS Киеву
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава канадского минобороны Билл Блэр упрекнул Соединенные Штаты за задержку с отправкой Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, пишет Edmonton Journal.
Пентагон ранее заявлял о заключении с компанией Raytheon, которая производит комплексы NASAMS, контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов, предусматривающего закупку систем ПВО для Украины. Комплекс, который канадские власти планировали отдать Киеву, и боеприпасы к нему в ВСУ оценивали в сумму 406 миллионов долларов. Министр обороны Канады Анита Ананд в январе 2023 года подтверждала закупку у Соединенных Штатов этого комплекса и заявляла, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы".
"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы закончить контракты (с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace) … Мы пытались ускорить (процесс). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием", — подчеркнул Блэр во время визита в город Эдмонтон.
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.