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В шаге от катастрофы. Европа заигралась с "красными линиями" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В шаге от катастрофы. Европа заигралась с "красными линиями"
В шаге от катастрофы. Европа заигралась с "красными линиями" - 11.03.2024, ПРАЙМ
В шаге от катастрофы. Европа заигралась с "красными линиями"
Намерение направить на Украину войска НАТО можно сравнить с катастрофой для Евросоюза, так как западные страны явно заигрались с попыткой перейти "красные... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:47+0300
2024-03-11T10:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Намерение направить на Украину войска НАТО можно сравнить с катастрофой для Евросоюза, так как западные страны явно заигрались с попыткой перейти "красные линии", передает иранское издание Kayhan.Согласно изданию, наибольшую опасность в течение третьего года украинского конфликта представляет напряженность в отношениях России и Запада. Ранее западные страны избегали направлять Киеву оружия большой дальности, так как опасались ответа российской стороны, однако теперь дискуссии о поставках Украине дальнобойных орудий совершенно очевидны."Запад продолжает игру с красными линиями Путина, видимо, пытаясь проверить, действительно ли эта игра так опасна, но сейчас уже, похоже, заигрался", - говорится в публикации.Отмечается, что такие заявления звучат впервые с начала конфликта. Тем не менее, Россию не удастся победить никакими "стратегиями сдерживания" без начала послномасштабной ядерной войны, которая прежде всего разрушит европейские страны.На фоне заявлений об оправке европейский войск на Украину необходимо понимать, что это рано или поздно приведет к катастрофическому витку эскалации конфликта, поэтому единственным путем решения проблемы можно считать только переход к политическим переговорам между сторонами, заключили в издании.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что некоторые страны-члены НАТО уже направили своих солдат на Украину. Назвать конкретные государства, которые отправили свои войска, он отказался.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, оружие, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, оружие, Новости
10:47 11.03.2024 (обновлено: 10:58 11.03.2024)
 
В шаге от катастрофы. Европа заигралась с "красными линиями"

Kayhan: в НАТО серьезно заигрались в попытках перейти "красные линии Путина"

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Намерение направить на Украину войска НАТО можно сравнить с катастрофой для Евросоюза, так как западные страны явно заигрались с попыткой перейти "красные линии", передает иранское издание Kayhan.
Согласно изданию, наибольшую опасность в течение третьего года украинского конфликта представляет напряженность в отношениях России и Запада. Ранее западные страны избегали направлять Киеву оружия большой дальности, так как опасались ответа российской стороны, однако теперь дискуссии о поставках Украине дальнобойных орудий совершенно очевидны.
"Запад продолжает игру с красными линиями Путина, видимо, пытаясь проверить, действительно ли эта игра так опасна, но сейчас уже, похоже, заигрался", - говорится в публикации.
Отмечается, что такие заявления звучат впервые с начала конфликта. Тем не менее, Россию не удастся победить никакими "стратегиями сдерживания" без начала послномасштабной ядерной войны, которая прежде всего разрушит европейские страны.
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На фоне заявлений об оправке европейский войск на Украину необходимо понимать, что это рано или поздно приведет к катастрофическому витку эскалации конфликта, поэтому единственным путем решения проблемы можно считать только переход к политическим переговорам между сторонами, заключили в издании.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что некоторые страны-члены НАТО уже направили своих солдат на Украину. Назвать конкретные государства, которые отправили свои войска, он отказался.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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