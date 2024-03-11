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СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - 11.03.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, сообщает издание New York Post. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:54+0300
2024-03-11T09:54+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, сообщает издание New York Post."Продвижение (армии России - прим. ред.) вызывает опасения украинских войск в плане того, насколько Киев был подготовлен к обороне региона после сдачи Авдеевки в прошлом месяце", — говорится в публикации.Согласно изданию, продвижение российской армии происходит на фоне сокращения запасов техники и боеприпасов в рядах украинских войск, поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов по-прежнему задерживается конгрессом США, что ухудшает перспективы украинской стороны выиграть в конфликте."Если бы мы подготовили позиции за Авдеевкой, куда могла бы отступить наша пехота, мы бы удерживали их там очень долго", - приводит газета слова одного из бойцов ВСУ.В рядах ВСУ утверждают, что вынуждены ограничить использование боеприпасов, в том числе танковых снарядов; по словам некоторых бойцов, у ряда подразделений совсем закончились танки, заключили в издании.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинские потери за январь составили более 23 тысяч человек. Для предотвращения развала своей обороны, Киев бросает в бой свои оставшиеся резервы и проводит форсированную мобилизацию. В то время как украинские силы отступают, российские части продвигаются и увеличивают свою зону контроля.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главами МИД Франции и прибалтийских странпризвал западных союзников быстро и без ограничений снабдить пострадавшую страну всеми видами вооружений.
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россия, украина, оружие, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, оружие, Новости
09:54 11.03.2024
 
СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой

NYP: ВСУ не могут защищать свои позиции после бегства из Авдеевки

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, сообщает издание New York Post.
"Продвижение (армии России - прим. ред.) вызывает опасения украинских войск в плане того, насколько Киев был подготовлен к обороне региона после сдачи Авдеевки в прошлом месяце", — говорится в публикации.
Согласно изданию, продвижение российской армии происходит на фоне сокращения запасов техники и боеприпасов в рядах украинских войск, поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов по-прежнему задерживается конгрессом США, что ухудшает перспективы украинской стороны выиграть в конфликте.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику
4 марта, 17:00
"Если бы мы подготовили позиции за Авдеевкой, куда могла бы отступить наша пехота, мы бы удерживали их там очень долго", - приводит газета слова одного из бойцов ВСУ.
В рядах ВСУ утверждают, что вынуждены ограничить использование боеприпасов, в том числе танковых снарядов; по словам некоторых бойцов, у ряда подразделений совсем закончились танки, заключили в издании.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинские потери за январь составили более 23 тысяч человек. Для предотвращения развала своей обороны, Киев бросает в бой свои оставшиеся резервы и проводит форсированную мобилизацию. В то время как украинские силы отступают, российские части продвигаются и увеличивают свою зону контроля.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главами МИД Франции и прибалтийских странпризвал западных союзников быстро и без ограничений снабдить пострадавшую страну всеми видами вооружений.
 
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