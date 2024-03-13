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Названы китайские авто, которым закроют путь в Россию
Названы китайские авто, которым закроют путь в Россию - 13.03.2024, ПРАЙМ
Названы китайские авто, которым закроют путь в Россию
В прошлом году китайские автомобильные бренды заняли более 50 процентов российского рынка. Треть из них была импортирована, причем заметная часть - через... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T03:03+0300
2024-03-13T03:03+0300
2024-03-13T03:03+0300
авто
эксклюзив
анатолий фиронов
московский политех
китайский автопром
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В прошлом году китайские автомобильные бренды заняли более 50 процентов российского рынка. Треть из них была импортирована, причем заметная часть - через параллельный импорт. Однако начиная со второго квартала этого года ситуация может кардинально измениться, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.Удорожание поставок, связанное с введением нового утилизационного сбора, начнется с 1 апреля. По мнению эксперта, оно приведет к укреплению позиций брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall, представленных в России через авторизованные дилерские сети.В то же время, объемы параллельного импорта автомобилей марок Voyah, Tank, Li Auto и других, вероятно, существенно сократятся.При этом изменения вряд ли повлияют на спрос среди российских покупателей на такие эксклюзивные модели, как Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.По прогнозу Фиронова, из-за роста цен объемы параллельного импорта снизятся на 30-40 процентов. Это, в свою очередь, должно стать стимулом для китайских автопроизводителей к локализации производства в России. “Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, - полагает эксперт.По его словам, в ближайшем будущем мы увидим значительные изменения в структуре продаж и составе игроков. "Укрепление позиций китайских брендов с локализованным производством и снижение объемов параллельного импорта - это те тенденции, которые будут определять развитие отрасли в этом году и далее", - подытожил Фиронов.
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авто, эксклюзив, анатолий фиронов, московский политех, китайский автопром
Авто, Эксклюзив, Анатолий Фиронов, Московский Политех, китайский автопром
Названы китайские авто, которым закроют путь в Россию
Эксперт Фиронов: параллельный импорт китайских авто начнет падать со второго квартала
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В прошлом году китайские автомобильные бренды заняли более 50 процентов российского рынка. Треть из них была импортирована, причем заметная часть - через параллельный импорт. Однако начиная со второго квартала этого года ситуация может кардинально измениться, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.
Удорожание поставок, связанное с введением нового утилизационного сбора
, начнется с 1 апреля. По мнению эксперта, оно приведет к укреплению позиций брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall, представленных в России через авторизованные дилерские сети.
В то же время, объемы параллельного импорта автомобилей марок Voyah, Tank, Li Auto и других, вероятно, существенно сократятся.
При этом изменения вряд ли повлияют на спрос среди российских покупателей на такие эксклюзивные модели, как Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.
Китайским автомобилям устроят экзамен на право ездить в России
По прогнозу Фиронова, из-за роста цен объемы параллельного импорта снизятся на 30-40 процентов. Это, в свою очередь, должно стать стимулом для китайских автопроизводителей к локализации производства в России. “Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, - полагает эксперт.
По его словам, в ближайшем будущем мы увидим значительные изменения в структуре продаж и составе игроков. "Укрепление позиций китайских брендов с локализованным производством и снижение объемов параллельного импорта - это те тенденции, которые будут определять развитие отрасли в этом году и далее", - подытожил Фиронов.