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Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона
Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона - 13.03.2024, ПРАЙМ
Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:26+0300
2024-03-13T05:26+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом. "Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", - сказано в документе. Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240312/usa-846226622.html
сша
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
05:26 13.03.2024
 
Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона

Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на 126 миллиона долларов

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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом.
"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", - сказано в документе.
Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине
Вчера, 17:54
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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