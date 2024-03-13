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Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона

Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона - 13.03.2024, ПРАЙМ

Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:26+0300

2024-03-13T05:26+0300

2024-03-13T05:26+0300

спецоперация на украине

сша

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?1710296808

ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом. "Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", - сказано в документе. Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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