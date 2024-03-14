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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух - 14.03.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:59+0300
2024-03-14T13:59+0300
2024-03-14T14:05+0300
спецоперация на украине
белгород
всу
вячеслав гладков
погибшие
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БЕЛГОРОД, 14 мар - ПРАЙМ. Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне он отмечал, что средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей над Белогородом и областью."В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте", - заявил он, выразив соболезнования родным и близким девушки.Также он отметил, что ранены две женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу №2, добавил Гладков.
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Последствия обстрела Белгорода
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб второй человек за день, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
2024-03-14T13:59+0300
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белгород, всу, вячеслав гладков, погибшие, видео
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, ВСУ, Вячеслав Гладков, погибшие
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
БЕЛГОРОД, 14 мар - ПРАЙМ. Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2024-03-14T13:59+0300
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PT0M39S
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Гладков: второй человек за день погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 14 мар - ПРАЙМ. Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Накануне он отмечал, что средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей над Белогородом и областью.
"В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте", - заявил он, выразив соболезнования родным и близким девушки.
Также он отметил, что ранены две женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу №2, добавил Гладков.