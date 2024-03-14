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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух - 14.03.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух

Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:59+0300

2024-03-14T13:59+0300

2024-03-14T14:05+0300

спецоперация на украине

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БЕЛГОРОД, 14 мар - ПРАЙМ. Второй человек погиб при обстреле Белгорода вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне он отмечал, что средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей над Белогородом и областью."В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте", - заявил он, выразив соболезнования родным и близким девушки.Также он отметил, что ранены две женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу №2, добавил Гладков.

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Последствия обстрела Белгорода При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб второй человек за день, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. 2024-03-14T13:59+0300 true PT0M39S

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