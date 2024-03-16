https://1prime.ru/20240316/846382928.html

В Индии одобрили стратегию производства электромобилей, пишут СМИ

В Индии одобрили стратегию производства электромобилей, пишут СМИ - 16.03.2024, ПРАЙМ

В Индии одобрили стратегию производства электромобилей, пишут СМИ

Правительство Индии одобрило схему по развитию производства электромобилей в Индии и позиционированию страны как центра производства электромобилей, передаёт... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T17:30+0300

2024-03-16T17:30+0300

2024-03-16T17:30+0300

авто

производство электромобилей

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Индии одобрило схему по развитию производства электромобилей в Индии и позиционированию страны как центра производства электромобилей, передаёт издание Financial Express. Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия не будет адаптировать свою политику в соответствии с требованиями какого-либо автопроизводителя, а будет привлекать разных игроков в сфере электромобилей. "В соответствии с условиями новой политики, производитель электромобилей должен выполнить ряд требований, включая минимальный объём инвестиции 500 миллионов долларов", - цитирует издание условия принятой политики по электромобилям. Для иностранных автопроизводителей таможенная пошлина в размере 15% будет применяться к транспортным средствам стоимостью 35 тысяч долларов и выше в течение общего периода 5 лет при условии, что производитель создаст производственные мощности в Индии в течение трёхлетнего периода. Иностранному автопроизводителю будет разрешено в течение 5 лет ввести в Индию 40 тысяч электромобилей из расчета не более 8 тысяч в год, если им будут сделаны инвестиции в размере 800 миллионов долларов или более в создание производства электромобилей на территории Индии. Ожидается, что принятая политика внесет ясность для мировых крупных компаний по производству электромобилей, таких как Tesla, которые планировали создание завода в Индии, но хотели особых льготных условий. Издание сообщает, что по ожиданиям правительства принятая политика также предоставит индийским потребителям доступ к новейшим технологиям, поддержит государственную инициативу "Сделай в Индии" и укрепит экосистему электромобилей, способствуя здоровой конкуренции среди производителей электромобилей. Политика производства электромобилей приведет к увеличению объемов производства, экономии за счет масштаба, снижению себестоимости производства, сокращению импорта сырой нефти, снижению торгового дефицита, снижению загрязнения воздуха.

https://1prime.ru/20240227/844526317.html

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авто, производство электромобилей