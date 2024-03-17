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Макрон не исключает военных операций Франции на Украине, пишет Parisien

Макрон не исключает военных операций Франции на Украине, пишет Parisien - 17.03.2024, ПРАЙМ

Макрон не исключает военных операций Франции на Украине, пишет Parisien

Президент Франции Эммануэль Маркон заявил, что не исключает возможность проведения Францией военных операций на Украине в определенный момент в будущем. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T10:00+0300

2024-03-17T10:00+0300

2024-03-17T10:02+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

военная операция

украина

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Маркон заявил, что не исключает возможность проведения Францией военных операций на Украине в определенный момент в будущем. "Возможно, что в определенный момент – я этого не желаю, не буду этого инициировать – потребуется провести операции на земле, те или иные, для противостояния российским силам", - заявил Макрон в интервью газете Parisien. Макрон добавил, что позицию Франции поддерживают многие страны в Европе. На вопрос о том, готовит ли французский генштаб планы подобных операций, Макрон ответил, что считает долгом Франции готовиться ко всем возможным сценариям. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

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франция, эммануэль макрон, военная операция, украина