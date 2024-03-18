https://1prime.ru/20240318/zelenskiy-846428058.html

"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе

"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе

Владимир Зеленский раскритиковал партнеров на Западе, которые, по его мнению, не предоставили в достаточном количестве дальнобойных артиллерийских систем, чтобы | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T02:17+0300

2024-03-18T02:17+0300

2024-03-18T02:17+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

оружие

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал партнеров на Западе, которые, по его мнению, не предоставили в достаточном количестве дальнобойных артиллерийских систем, чтобы можно было продолжать боевые действия."Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров", — заявил он в своем вечернем обращении в Telegram.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Киеву бомб и ракет дальнего радиуса действия.В то же время военно-политическое руководство Германии сейчас заявляет об отсутствии планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение Киеву будет рассматриваться как цель для России. В Кремле считают, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте.

https://1prime.ru/20240317/ukraina-846411612.html

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украина, владимир зеленский, оружие