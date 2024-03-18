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"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе - 18.03.2024, ПРАЙМ
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"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе
Владимир Зеленский раскритиковал партнеров на Западе, которые, по его мнению, не предоставили в достаточном количестве дальнобойных артиллерийских систем, чтобы | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T02:17+0300
2024-03-18T02:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
оружие
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал партнеров на Западе, которые, по его мнению, не предоставили в достаточном количестве дальнобойных артиллерийских систем, чтобы можно было продолжать боевые действия."Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров", — заявил он в своем вечернем обращении в Telegram.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Киеву бомб и ракет дальнего радиуса действия.В то же время военно-политическое руководство Германии сейчас заявляет об отсутствии планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение Киеву будет рассматриваться как цель для России. В Кремле считают, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте.
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украина, владимир зеленский, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, оружие
02:17 18.03.2024
 
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе

Зеленский объяснил недальнобойность ВСУ недальновидностью союзников Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал партнеров на Западе, которые, по его мнению, не предоставили в достаточном количестве дальнобойных артиллерийских систем, чтобы можно было продолжать боевые действия.
"Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров", — заявил он в своем вечернем обращении в Telegram.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Киеву бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Флаг США
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей
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В то же время военно-политическое руководство Германии сейчас заявляет об отсутствии планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.
Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение Киеву будет рассматриваться как цель для России. В Кремле считают, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскийоружие
 
 
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