https://1prime.ru/20240319/vsu-846476181.html

ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР

ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР - 19.03.2024, ПРАЙМ

ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:26+0300

2024-03-19T13:26+0300

2024-03-19T13:50+0300

всу

луганск

новости

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/64/842806456_0:50:1104:671_1920x0_80_0_0_48ae0125b0fbb71e3b857d664b275ee2.jpg

ЛУГАНСК, 19 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города, опубликованного в Telegram-канале .Отмечается, что в ходе обстрела под завалами, вероятно, оказался один человек. "Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска", - сказано в сообщении.Отмечается, что на седьмом, восьмом и девятом этажах повредили шесть квартир. Сотрудники спасательных служб уже приступили к выполнению спасательных работ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, луганск, новости