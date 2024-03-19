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ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР
ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР - 19.03.2024, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР
Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города,... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:26+0300
2024-03-19T13:26+0300
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ЛУГАНСК, 19 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города, опубликованного в Telegram-канале .Отмечается, что в ходе обстрела под завалами, вероятно, оказался один человек. "Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска", - сказано в сообщении.Отмечается, что на седьмом, восьмом и девятом этажах повредили шесть квартир. Сотрудники спасательных служб уже приступили к выполнению спасательных работ.
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всу, луганск, новости
ВСУ, ЛУГАНСК, Новости, Спецоперация на Украине
ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР
ВСУ обстреляли жилой дом в центре Лисичанска в ЛНР, под завалами один человек
ЛУГАНСК, 19 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, следует из сообщения администрации города, опубликованного в Telegram-канале .
Отмечается, что в ходе обстрела под завалами, вероятно, оказался один человек.
"Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на седьмом, восьмом и девятом этажах повредили шесть квартир.
Сотрудники спасательных служб уже приступили к выполнению спасательных работ.