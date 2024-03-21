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СМИ узнали о планах ЕС обойти запрет на закупки оружия из бюджета - 21.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах ЕС обойти запрет на закупки оружия из бюджета
СМИ узнали о планах ЕС обойти запрет на закупки оружия из бюджета - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах ЕС обойти запрет на закупки оружия из бюджета
Евросоюз намерен приобрести оружие для Киева в обход пункта Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия, чтобы усилить военную помощь Украине,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:37+0300
2024-03-21T22:37+0300
спецоперация на украине
оружие
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Евросоюз намерен приобрести оружие для Киева в обход пункта Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание. По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора. "Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников. В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным. 12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
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оружие, украина
Спецоперация на Украине, оружие, УКРАИНА
22:37 21.03.2024
 
СМИ узнали о планах ЕС обойти запрет на закупки оружия из бюджета

Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход договора о ЕС - СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Евросоюз намерен приобрести оружие для Киева в обход пункта Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия, чтобы усилить военную помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", - пишет издание.
По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора.
"Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить", - заявил изданию один из источников.
В феврале 2022 года страны-члены ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС, в обход статьи 41(2) договора, регулирующего деятельность блока. Изменение договора считалось политически невозможным.
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12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
 
Спецоперация на УкраинеоружиеУКРАИНА
 
 
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