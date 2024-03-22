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Запад заложил мину под нефтяной потолок для России

Запад заложил мину под нефтяной потолок для России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Запад заложил мину под нефтяной потолок для России

Потолок цен (Price cap) на нефть из России вступил в силу с начала декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Одним из главных идеологов этой | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T17:30+0300

2024-03-22T17:30+0300

2024-03-22T17:30+0300

мнения аналитиков

опек

нефть

санкции против рф

потолок цен на нефть

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Потолок цен (Price cap) на нефть из России вступил в силу с начала декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Одним из главных идеологов этой меры был Марио Драги, бывший премьер-министр Италии. Смысл этой конструкции - не позволить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель. Чтобы это сделать, компаниям из стран, которые инициировали санкции, было запрещено транспортировать российскую нефть и страховать танкеры, если цена будет выше установленного потолка.Западные страны преследовали две цели, которые, собственно, и не скрывались: сократить нефтяные доходы России, но сохранить реализацию российской нефти в таком объёме, чтобы снижение ее цены не смогло превысить разумную (для западных потребителей) стоимость нефти в целом.Еще Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал, что первоклассный интеллект – это способность одновременно удерживать в уме две противоположные идеи и при этом сохранять способность действовать. Однако в этом случае не получилось. Дело в том, что манипулировать ценами на такой глобальный товар, как нефть, практически невозможно. Опыт ключевого нефтяного кризиса 1973 года убедительно это доказывает. Чтобы получить нефть, почти все готовы притвориться, что цены стали низкими. Но затем они взлетают до новых высот.Основной расчет коалиции был на практически монопольный рынок страхования европейскими и британскими компаниями, на долю которых приходится около 85–90% бизнеса по страхованию, перестрахованию и финансированию морской транспортировки российской нефти. Считалось, что владельцы нефтяных танкеров любой национальной принадлежности откажутся перевозить российскую нефть, если не смогут получить полноценную страховку. Например, операторы Суэцкого канала не разрешают незастрахованным судам проходить через этот маршрут.В этом случае, как ожидалось, страховщики и поставщики финансовых услуг будут проверять цену продаваемой нефти. Но процесс проверки оказался неэффективным, так как российская нефть нужна на мировом рынке и альтернативные замещающие объемы от других стран трудно себе представить. Именно поэтому российская нефть сорта Urals постоянно торгуется выше ценового предела в 60 долларов за баррель. А изъятие любой нефти с рынка автоматически вызывает рост цен и получится ровно то, как Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман определяет инфляцию, когда "большое количество денег гоняется за малым количеством товаров".Существует множество западных исследований о том, что доходы России сократились. Но реальность выглядит по-другому. Ценовой потолок, по сути, смягчил западное стремление ввести эмбарго и при этом удержать мировые цены на нефть от резкого роста, предоставив России возможность в случае дальнейшего снижения ценового потолка самостоятельно определять объемы поставляемой нефти на рынок. Это серьезно скажется на мировой цене, глобальной инфляции и тд. Недавняя ситуация, когда во время пандемии Россия рекордно сократила добычу в рамках ОПЕК +, убедительно доказала, что мы способны серьезно замедлять мощности на некоторое время без существенных долгосрочных потерь.Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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2024

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846572900_0:30:797:827_100x100_80_0_0_edb86de4ae72e289159480f00e1ed80b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846572900_0:30:797:827_100x100_80_0_0_edb86de4ae72e289159480f00e1ed80b.jpg

мнения аналитиков, опек, нефть, санкции против рф, потолок цен на нефть