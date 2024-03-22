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РИА: ВС России поразили завод "Мотор Сич", где оснащают С-200 для ВСУ
РИА: ВС России поразили завод "Мотор Сич", где оснащают С-200 для ВСУ - 22.03.2024, ПРАЙМ
РИА: ВС России поразили завод "Мотор Сич", где оснащают С-200 для ВСУ
Вооруженные силы России поразили завод "Мотор Сич" в подконтрольном Украине городе Запорожье, на котором собирали БПДА и переоснащали ракеты С-200 для ВСУ. Об... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:32+0300
2024-03-22T12:32+0300
2024-03-22T13:11+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России поразили завод "Мотор Сич" в подконтрольном Украине городе Запорожье, на котором собирали БПДА и переоснащали ракеты С-200 для ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам источника издания, в пятницу утром, 22 марта, было четыре прилета."Сообщают о попадании в стороне завода "Мотор Сич", завод производит авиационное и аэродромное оборудование. Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (Советский зенитно-ракетный комплекс, снять с вооружения армии России - ред.) для применения по наземным целям", - сказал Лебедев.Собеседник агентства добавил, сославшись на товарищей из Хмельницкой области, что один из ударов ВС России пришелся по военному аэродрому Староконстантинов. Там ВСУ планировали принять американские самолеты F-16, подчеркнул он.Помимо этого, отметил Лебедев, под удар попал завод "Южмаш" в Днепропетровске, который выпускает беспилотники для украинских Вооруженных сил.Источник РИА Новости также рассказал, что российские военные ударили по украинским военным аэродромам Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром.
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мотор сич, оружие, вс россии, украина
Спецоперация на Украине, Мотор Сич, оружие, ВС России, УКРАИНА
РИА: ВС России поразили завод "Мотор Сич", где оснащают С-200 для ВСУ
Источник РИА Новости: удары ВС России поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России поразили завод "Мотор Сич" в подконтрольном Украине городе Запорожье, на котором собирали БПДА и переоснащали ракеты С-200 для ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам источника издания, в пятницу утром, 22 марта, было четыре прилета.
"Сообщают о попадании в стороне завода "Мотор Сич", завод производит авиационное и аэродромное оборудование. Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (Советский зенитно-ракетный комплекс, снять с вооружения армии России - ред.) для применения по наземным целям", - сказал Лебедев.
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Собеседник агентства добавил, сославшись на товарищей из Хмельницкой области, что один из ударов ВС России пришелся по военному аэродрому Староконстантинов. Там ВСУ планировали принять американские самолеты F-16, подчеркнул он.
Помимо этого, отметил Лебедев, под удар попал завод "Южмаш" в Днепропетровске, который выпускает беспилотники для украинских Вооруженных сил.
Источник РИА Новости также рассказал, что российские военные ударили по украинским военным аэродромам Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром.