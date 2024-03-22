https://1prime.ru/20240322/zelenskiy-846566390.html

"Позор". Зеленский жестко отчитал лидеров Евросоюза

"Позор". Зеленский жестко отчитал лидеров Евросоюза - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Позор". Зеленский жестко отчитал лидеров Евросоюза

Владимир Зеленский призвал к немедленному увеличению военной поддержки своей страны со стороны Запада, назвав сложившуюся ситуацию "позорной", пишет Tagesschau. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:51+0300

2024-03-22T09:51+0300

2024-03-22T09:51+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

оружие

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал к немедленному увеличению военной поддержки своей страны со стороны Запада, назвав сложившуюся ситуацию "позорной", пишет Tagesschau.Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе видеосвязи на саммите глав государств и правительств ЕС."К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на фронте позорно для Европы в том смысле, что Европа может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — подчеркнул он.В частности, Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить его стране еще больше систем ПВО. Кроме того, он высказался в пользу идеи использования доходов от замороженных российских активов для Украины.Украина постоянно требует от Запада вооружение, заявляя о его острой нехватке на фронте. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале февраля признал, что Евросоюз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет "волшебной палочки", чтобы дать Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов ЕС.

https://1prime.ru/20240322/vsu-846563566.html

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всу, владимир зеленский, оружие