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В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов - 23.03.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов
Граждане России ждут от законодателей, чтобы был снят мораторий на смертную казнь за ряд тяжелейших преступлений, в том числе терроризм, заявила в своем... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:26+0300
2024-03-23T19:53+0300
происшествия
крокус сити холл
совет федерации
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Граждане России ждут от законодателей, чтобы был снят мораторий на смертную казнь за ряд тяжелейших преступлений, в том числе терроризм, заявила в своем Telegram-канале член Совета Федерации, представитель партии ЛДПР Елена Афанасьева."Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос", - написала сенатор.Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении инициировать вопрос о смертной казни для террористов, распространителей наркотиков и лиц, допустивших преступления в отношении несовершеннолетних.В свою очередь, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. заявил, что тема восстановления высшей меры наказания в России будет глубоко проработана, и в итоге будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны всего 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, совет федерации, лдпр
Происшествия, Крокус сити холл, Совет Федерации, ЛДПР
18:26 23.03.2024 (обновлено: 19:53 23.03.2024)
 
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Член Совфеда Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Граждане России ждут от законодателей, чтобы был снят мораторий на смертную казнь за ряд тяжелейших преступлений, в том числе терроризм, заявила в своем Telegram-канале член Совета Федерации, представитель партии ЛДПР Елена Афанасьева.
"Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос", - написала сенатор.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении инициировать вопрос о смертной казни для террористов, распространителей наркотиков и лиц, допустивших преступления в отношении несовершеннолетних.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Италия усилит меры безопасности после теракта в "Крокусе", пишет СМИ
18:14
В свою очередь, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. заявил, что тема восстановления высшей меры наказания в России будет глубоко проработана, и в итоге будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны всего 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
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