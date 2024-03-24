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Форточка захлопнулась. Какие авто подорожают уже в апреле

Форточка захлопнулась. Какие авто подорожают уже в апреле - 24.03.2024, ПРАЙМ

Форточка захлопнулась. Какие авто подорожают уже в апреле

С апреля ряд моделей авто может подорожать из-за ужесточения требований к растаможке и ряда других мер. Что изменится на рынке, кого коснется рост цен, а где... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T06:03+0300

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С апреля ряд моделей авто может подорожать из-за ужесточения требований к растаможке и ряда других мер. Что изменится на рынке, кого коснется рост цен, а где они останутся на прежнем уровне – в материале "Прайма".Суть новаций, вступающих в силу в апреле, следующая. Если цена машины изначально была занижена, при въезде придется заплатить повышенный утилизационный сбор. Он будет равен разнице в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС. К тому же, с апреля необходимо будет оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее соответствие автомобиля требованиям регламента Таможенного союза.Февральское постановление правительства вносит изменение в постановление от 2013 года об утилизационном сборе. Это означает, что с апреля ввоз автомобилей в Россию для физических лиц будет возможен либо напрямую, через российскую таможню с уплатой всех ставок, акцизов и налогов, либо через страны Таможенного союза (ЕАЭС), но с дополнительным начислением платежей в счет утилизационного сбора. Других вариантов не предусмотрено.Главным фактором, определяющим конечный размер утилизационного сбора с конкретного транспортного средства, станет размер его таможенной стоимости. Список, на который будут ориентироваться при начислении, уже подготовил Минпромторг на основе данных Федеральной таможенной службы. Он учитывает марку, модель, мощность авто и будет обновляться ежеквартально.Таким образом, новый ввозной сбор увеличит конечные розничные цены на автомобили в широком диапазоне, рассказал “Прайму” источник в автопроме.Форточка закрываетсяИндексации цен на автомобили, особенно на те, что ввозятся по параллельному импорту, не миновать. Государство постепенно ужесточает правила в этом сегменте, предупреждает доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.Таким образом, "форточка" в лице Киргизии и других стран ЕАЭС постепенно будет закрываться, а при покупке автомобиля придется заплатить разницу в утильсборе и оформить ОТТС, поясняет эксперт.Ко всему прочему, с апреля в странах ЕАЭС должна вступить в силу единая система управления рисками, в рамках которой они начнут обмениваться информацией об автомобилях, ввезенных на свою территорию. Для потребителей это опять-таки означает удорожание.Кроме сборов и ограничений параллельного импорта, c апреля отменят двойной НДС при перепродаже авто с пробегом между дилерами.С одной стороны, это позволит сформировать рынок перепродажи автомобили между коммерческими структурами внутри страны. Но при этом существенно повышается и налог на автомобили, которые при продаже не стоят на учете. В том числе, эта мера негативна для параллельного импорта. Впрочем, продавцы знают про грядущие изменения, активно формируя запасы.Подорожание ряда моделей с апреля коснется только транспортных средств, ввезенных в РФ по параллельному импорту, считает основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Например, популярный у россиян гибридный Voyah Free 2024, ввезенный с территории Киргизии до повышения ставок, можно приобрести примерно за 4 миллиона рублей, прямые же поставки сделают этот автомобиль дороже на 1,5 миллиона.Всё это, по мнению автоэксперта, не очень хорошо. Конечно, увеличатся серые схемы, чтобы доставлять авто. Но есть и легальные способы, благодаря которым пока ещё можно ввозить машины с минимальными налогами.При этом, как полагает Мигаль, присутствующие на отечественном рынке бренды вряд ли будут повышать цены на свои модели. Это объясняется растущим уровнем конкуренции за счет расширения ассортимента как у российских, так и у китайских автоконцернов.Между тем, ещё можно найти хорошие и качественные предложения на вторичном рынке. Ценники на автомобили 3-5 лет также никак не изменятся из-за ужесточения правил растаможки.Постепенно государство будет формировать условия для производства внутри страны. Но, по мнению Меренкова, "отверточная" сборка не даст необходимого снижения цены.Как ни странно, подобная схема удобна лишь производителям, которые могут навешивать ярлык "сделано в России" и участвовать в госзакупках.“На деле же этот вариант логистики дороже доставки продукции, произведенной в другой стране. Только глубокая локализация производства сможет существенным образом сказаться на стоимости автомобиля. Да и в этом случае не стоит забывать про затраты производителей”, - считает специалист.Интрига сезонаКаким может стать размер удорожания с 1 апреля 2024 года – это главная интрига с учетом "плавающих" вводных.Источник в российском автопроме предполагает, что правительство будет регулировать составляющую утилизационного сбора в зависимости от совокупных преимуществ для поступлений в бюджет от налогов и сборов в автоиндустрии. Ее размер зависит от большого числа факторов, которые будут влиять на формирование конечной стоимости как на новые авто, так и на автомобили с пробегом, ввозимые по "параллельному импорту".Мера носит заградительный характер для "серых" схем ввоза и легализации автомобилей через страны ЕАЭС, таким образом защищает отечественных автопроизводителей. Она увеличивает налог на приобретение автомобилей сегмента "премиум" и "люкс". Но, вероятно, меньше коснется массового сегмента.При этом собеседник агентства не исключает, что отдельные товарные позиции подорожают даже более чем на 30 процентов. Ведь процесс формирования конечных рыночных цен – это длинная цепочка звеньев добавленной стоимости к базовым тарифам. Для каждой модели она своя и может меняться в зависимости от массы условий.Снижения цен в новых условиях можно ожидать, лишь если для определенных категорий будут введены льготы и исключения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, спрос на легковые авто, авто, подержанные авто, импорт подержанных авто