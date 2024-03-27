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Запасы нефти в США за неделю неожиданно увеличились

Запасы нефти в США за неделю неожиданно увеличились - 27.03.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю неожиданно увеличились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 448,2 | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T17:51+0300

2024-03-27T17:51+0300

2024-03-27T17:51+0300

энергетика

сша

добыча нефти

запасы

запасы нефти

стратегический нефтяной резерв

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 448,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали уменьшения запасов - на 1,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 33,5 миллиона баррелей с 31,4 миллиона. Запасы бензина в США выросли на 1,3 миллиона баррелей (+0,6%), до 232,1 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,7 миллиона баррелей. В то же время запасы дистиллятов сократились на 1,2 миллиона баррелей (-1%), до 117,3 миллиона. Прогнозировалось увеличение на 0,5 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 марта, сохранилась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,125 миллиона баррелей в сутки, говорится там же.Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличился на 0,7 миллиона баррелей — до 363,05 миллиона баррелей. При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя.

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сша, добыча нефти, запасы, запасы нефти, стратегический нефтяной резерв