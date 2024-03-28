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Германия обновила свой список поставок вооружений Украине
Германия обновила свой список поставок вооружений Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ
Германия обновила свой список поставок вооружений Украине
Правительство Германии обновило свой список поставок вооружений для Украины, включив в него артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:08+0300
2024-03-28T17:08+0300
2024-03-28T17:08+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии обновило свой список поставок вооружений для Украины, включив в него артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и гусеничные вездеходы Warthog, следует из информации, опубликованной на официальном сайте правительства ФРГ."Около 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год) уже потрачены на военную помощь Украине. Еще 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года конфликта для поставок в период с 2025 по 2028 год", - говорится в публикации.Отмечается, что ермания поставила Украине 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 5 систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.Также отмечается, что Берлин предоставил Украине технику из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более десяти тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На сегодняшний день расходы на обучение украинских солдат составили около 282 миллионов евро.В правительстве заключили, что также были выделены дополнительные средства на лечение раненых украинских солдат.
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германия, украина, поставки, оружие, новости
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, поставки, оружие, Новости
Германия обновила свой список поставок вооружений Украине
Правительство ФРГ: Германия поставила Украине за месяц 18 тысяч 155-мм боеприпасов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
Правительство Германии обновило свой список поставок вооружений для Украины, включив в него артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и гусеничные вездеходы Warthog, следует
из информации, опубликованной на официальном сайте правительства ФРГ.
"Около 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год) уже потрачены на военную помощь Украине. Еще 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года конфликта для поставок в период с 2025 по 2028 год", - говорится в публикации.
Отмечается, что ермания поставила Украине 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 5 систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.
В Германии сделали неожиданное заявление о Путине и Украине
Также отмечается, что Берлин предоставил Украине технику из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более десяти тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На сегодняшний день расходы на обучение украинских солдат составили около 282 миллионов евро.
В правительстве заключили, что также были выделены дополнительные средства на лечение раненых украинских солдат.