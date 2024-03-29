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Лавров осудил попытки Запада склонить "глобальный юг" к поддержке Киева - 29.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240329/lavrov-846833304.html
Лавров осудил попытки Запада склонить "глобальный юг" к поддержке Киева
Лавров осудил попытки Запада склонить "глобальный юг" к поддержке Киева - 29.03.2024, ПРАЙМ
Лавров осудил попытки Запада склонить "глобальный юг" к поддержке Киева
Запад, когда предлагает государствам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать так называемую "формулу мира" Владимира Зелинского, фактически приглашает их к... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T05:18+0300
2024-03-29T05:18+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Запад, когда предлагает государствам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать так называемую "формулу мира" Владимира Зелинского, фактически приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии, такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью "Известиям". Министр напомнил, что политики на Украине, в частности, призывают провести показательные казни людей, проживающих в настоящее время в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Лавров напомнил в связи с этим о речи депутата Рады, заявившей о том, что "в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить". "Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - подчеркнул Лаврнов, прокомментировав попытки западных стран пригласить государства "глобального Юга" присоединиться к "формуле мира" Зеленского.Ранее сообщалось, что Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга. При этом, по данным Blomberg, Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России.
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сергей лавров
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров
05:18 29.03.2024
 
Лавров осудил попытки Запада склонить "глобальный юг" к поддержке Киева

Лавров: Запад хочет склонить страны "глобального юга" к геноциду в Крыму и Новороссии

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Запад, когда предлагает государствам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать так называемую "формулу мира" Владимира Зелинского, фактически приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии, такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью "Известиям".
Министр напомнил, что политики на Украине, в частности, призывают провести показательные казни людей, проживающих в настоящее время в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Лавров напомнил в связи с этим о речи депутата Рады, заявившей о том, что "в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить".
"Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - подчеркнул Лаврнов, прокомментировав попытки западных стран пригласить государства "глобального Юга" присоединиться к "формуле мира" Зеленского.
Ранее сообщалось, что Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга. При этом, по данным Blomberg, Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России.
 
Спецоперация на УкраинеСергей Лавров
 
 
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