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Назло "Москвичу": на что способен Citroen за четыре миллиона

Назло "Москвичу": на что способен Citroen за четыре миллиона - 30.03.2024, ПРАЙМ

Назло "Москвичу": на что способен Citroen за четыре миллиона

Новость о том, что в Калуге налажено производство французского кроссовера Citroen C5 Aircross взбудоражила общественность. Означает ли это возвращение в Россию... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T04:04+0300

2024-03-30T04:04+0300

2024-03-30T04:04+0300

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эксклюзив

citroen

авторынок рф

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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новость о том, что в Калуге налажено производство французского кроссовера Citroen C5 Aircross взбудоражила общественность. Означает ли это возвращение в Россию известного бренда, потянутся ли следом другие автоконцерны и станет ли новинка альтернативой китайскому автопрому, разбирался "Прайм".Знакомые все лицаCitroen C5 Aircross продавался в России в дорестайлинговой версии с 2019 по 2022 год. Массовым спросом он (как и бренд в целом) не пользовался, однако своего покупателя имел. Всего Citroen ежегодно продавали на отечественном рынке несколько тысяч машин. После громкого ухода компании с российского рынка завод простаивал, из числа его владельцев вышел концерн Mitsubishi, остался лишь Stellantis (куда входит, в том числе, Citroen).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramStellantis, в свою очередь, в конце прошлого года сдал площади в аренду компании "Автомобильные технологии", которая стала официальным дистрибьютором продукции. А, поскольку предприятие должно работать, рабочие – получать зарплату, а российские покупатели иметь выбор новых авто, было решено воссоздать производство тех же моделей, но по другим каналам."Французская PSA Groupe давно и плодотворно работает на Востоке – в Китае и других странах. У них есть СП, предприятия, выпускающие продукцию концерна в азиатской версии и комплектациях. Она, кстати, пользуется спросом и не имеет нареканий по качеству. Видимо, российской стороне удалось договориться с восточными партнерами, которые имеют право на эту модель. Комплектующие идут по железной дороге и уже тут собираются", - рассказал агентству "Прайм" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.По его мнению, сам Citroen вряд ли причастен к этому процессу. Формально он никак не может ему воспрепятствовать, а на случай жестких санкций у российских игроков есть план "Б", и даже план "В". Вероятно, в него входит смена названия бренда – вместо французского шильдика появится другой. Например, на перезапущенном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге налажен выпуск моделей Hyundai и KIA под брендом Solaris.Как уверяет автопроизводитель, персонал на предприятии не менялся, а саму сборку машин восстановили в прежнем виде. Конкретно Aircross раньше не выпускали, собирали другие модели Peugeot и Citroen. По словам директора по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павла Безрученко, модернизации подвергся лишь монтажный стол —установка, где шасси вместе с силовым агрегатом соединяются с кузовом будущего автомобиля.В модернизацию производственных мощностей инвестированы сотни миллионов рублей. По словам топ-менеджера, предприятие сможет выпускать более 100 тысяч машин в год."Там же из китайских машинокомплектов будут собираться Citroen C5 и Peugeot 4008. По сути это однотипные переднеприводные кроссоверы, построенные на модульной платформе EMP2", - полагает автоэксперт Егор Васильев.Шашечки или ехатьЭто неплохая новость, особенно с учетом того, что из иномарок на российском рынке остались лишь разнообразные "китайцы". Citroen C5 Aircross – настоящий европеец, хоть и с восточными корнями.Сейчас в России можно купить этот кроссовер, завезенный из Азии по параллельному импорту. Он имеет некоторые отличия в оснащении и комплектации."В целом версия будет европейской, нежели китайской, в которой другой салон. Китайскую версию возят в рамках параллельного импорта, ее можно купить хоть сейчас при желании. На Калужском же заводе будет выпуск именно в европейском исполнении. Далее планируется и кузова окрашивать уже здесь", - рассказала Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.От европейской версии, которая производится в Европе, отличия нового калужского кроссовера незначительные. В частности, ограничен теплый пакет. Но со временем адаптация к российскому климату будет проведена в полной мере, уверен Моржаретто.В обновленной рестайлинговой версии C5 Aircross стал первой моделью французской марки, получившей новую подвеску Progressive Hydraulic Cushionsс гидравлическими ограничителями хода. Она обещает фантастический эффект "ковра-самолета" - автомобиль буквально "летит" над неровностями дороги.Автомобиль оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Единственная для России комплектация Feel включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.Отличается и оптика – вместо классического варианта установлены V-образные тонкие ходовые огни, которые соединены с крупной эмблемой светодиодной линией, новый передний бампер. Есть еще ряд технических нюансов.Исправить репутацию французовВ целом специалисты позитивно характеризуют новинку. Смущает их только ее заявленная стоимость – почти 4,3 миллиона рублей. Азиатскую версию модели сейчас можно приобрести по цене от 3 миллионов рублей. В этом же диапазоне множество китайских конкурентов, буквально "напичканных" техническими примочками по последнему слову техники. А возрожденный "Москвич" после коррекции стал значительно дешевле – его цена начинается от 1,6 миллиона рублей.При этом, несмотря на всю продвинутость, французские китайцы не выглядят предпочтительней чисто китайских конкурентов, рассуждает Васильев. Он напомнил, что, например, BAIC X75 с богатым оснащением в базе стартует от 3 миллионов. Да и в целом китайских кроссоверов в этих ценовых рамках более чем достаточно.Далеко не факт, что рынок сможет переварить заявленные "100 тысяч Aircross" в год. По прогнозам, в 2024 году может быть реализовано 1,2-1,5 миллиона машин. В прошлом году емкость была ближе к нижней границе прогноза. “Уже присутствующие на рынке китайцы с легкостью перекрывают этот объем”, - констатирует Васильев. Китайский автопром практически полностью захватил рынок России и при желании может обеспечить такой уровень цен, при котором любой "возвращенец" окажется неприемлемо дорогим.К тому же, российский автолюбитель никогда особенно не уважал французские марки Peugeot и Citroen. Это связано с предубеждением к южноевропейскому автопрому – считалось, что машины там ненадежные, не в пример немцам или японцам. Впрочем, другому францзускому концерну – Renault – удалось сломать этот стереотип: благодаря грамотной ценовой политике и локализации производства востребованных у отечественного покупателя моделей они до своего ухода регулярно занимали ведущие позиции в рейтингах продаж.Возможно, в отсутствие других европейских конкурентов обновленному Citroen удастся повторить этот успех. Но точно не с такими ценами – за 4 с лишним миллиона рублей выбор огромный, и чтобы остановить его на новинке, нужно очень сильно не любить "китайцев". Рядовой потребитель, как правило, голосует не за родину бренда, а за соотношение "цена-качество". Тем более, корни у этого европейца все те же - китайские. Автомобиль может быть востребован для обновления корпоративного парка или в качестве транспорта для органов власти по госзакупке.По мнению аналитиков, последовать путем французского концерна со временем могут компании, уже локализовавшие производство в России. Вложенные деньги должны работать, да и отдавать перспективный рынок целиком на откуп китайцам было бы слишком недальновидно. Тем более, на фоне стагнации продаж в Европе – этот рынок давно насыщен, и люди предпочитают тратить на другое.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

авто, эксклюзив, citroen, авторынок рф