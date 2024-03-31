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В "Европлане" отметили популярность российских авто у малого бизнеса

В "Европлане" отметили популярность российских авто у малого бизнеса - 31.03.2024, ПРАЙМ

В "Европлане" отметили популярность российских авто у малого бизнеса

Автомобили российских брендов являются самым востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса, рассказал РИА Новости гендиректор... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T13:32+0300

2024-03-31T13:32+0300

2024-03-31T13:42+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Автомобили российских брендов являются самым востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса, рассказал РИА Новости гендиректор лизинговой компании "Европлан" Сергей Мизюра. "Да, потому что российские (марки - ред.) доступные в сочетании цена качество, максимально подходят для их бизнеса", - ответил он на вопрос о востребованности отечественных автомобилей в сегменте малого и среднего бизнеса. "Это отражение того, что наш портфель больше чем на 90% состоит из клиентов микро, малого и среднего бизнеса. И как раз они являются очень активными потребителями этих (российских - ред.) производителей", - добавил Мизюра. По его словам, в лизинге легковых автомобилей и LCV у МСП самым популярным автопроизводителем является "Автоваз", в среднем коммерческом - ГАЗ, а в грузовом - "Камаз". Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. "Европлан" является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией. Инвестиционный холдинг SFI - ее единственный акционер. В пятницу начались торги акциями "Европлана" на Мосбирже под тикером LEAS. Компания установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 875 рублей за акцию, что соответствует ее рыночной капитализации в 105 миллиардов рублей.

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авто, мсп, автопроизводители