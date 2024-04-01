https://1prime.ru/20240401/avto-846923222.html

В России автомобильный бренд установил рекорд продаж

В России автомобильный бренд установил рекорд продаж - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России автомобильный бренд установил рекорд продаж

Автомобильный завод "Москвич" в марте продал почти три тысячи автомобилей. результат стал лучшим с официального старта продаж. Об этом сообщает агентство... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:46+0300

2024-04-01T12:46+0300

2024-04-01T12:46+0300

авто

рекорд

автозавод "москвич"

москвич

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" в марте продал почти три тысячи автомобилей. результат стал лучшим с официального старта продаж. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу завода."Сыграло сразу несколько факторов – первый, безусловно, новая политика ценообразования без дополнительных условий для клиента. Поэтому указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле", - рассказали изданию.Как объяснили в пресс-службе, цена "Москвича 3" составила от 1,59 миллиона рублей, "Москвича 6" - от 2,136 миллиона рублей. Кроме того, клиенты спустя год стали больше доверять отечественному бренду, указали на заводе.По данным "Автостата", в России за первый квартал 2024 года продали более 4,7 тысячи автомобилей "Москвич".

https://1prime.ru/20240401/strakhovanie-846909851.html

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авто, рекорд, автозавод "москвич", москвич