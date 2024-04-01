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В России автомобильный бренд установил рекорд продаж
В России автомобильный бренд установил рекорд продаж - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России автомобильный бренд установил рекорд продаж
Автомобильный завод "Москвич" в марте продал почти три тысячи автомобилей. результат стал лучшим с официального старта продаж. Об этом сообщает агентство... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:46+0300
2024-04-01T12:46+0300
2024-04-01T12:46+0300
авто
рекорд
автозавод "москвич"
москвич
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" в марте продал почти три тысячи автомобилей. результат стал лучшим с официального старта продаж. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу завода."Сыграло сразу несколько факторов – первый, безусловно, новая политика ценообразования без дополнительных условий для клиента. Поэтому указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле", - рассказали изданию.Как объяснили в пресс-службе, цена "Москвича 3" составила от 1,59 миллиона рублей, "Москвича 6" - от 2,136 миллиона рублей. Кроме того, клиенты спустя год стали больше доверять отечественному бренду, указали на заводе.По данным "Автостата", в России за первый квартал 2024 года продали более 4,7 тысячи автомобилей "Москвич".
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авто, рекорд, автозавод "москвич", москвич
Авто, рекорд, автозавод "Москвич", Москвич
В России автомобильный бренд установил рекорд продаж
"Автостат": автозавод "Москвич" продал рекордные 3 тысячи автомобилей в марте
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Автомобильный завод "Москвич" в марте продал почти три тысячи автомобилей. результат стал лучшим с официального старта продаж. Об этом сообщает агентство "Автостат"
со ссылкой на пресс-службу завода.
"Сыграло сразу несколько факторов – первый, безусловно, новая политика ценообразования без дополнительных условий для клиента. Поэтому указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле", - рассказали изданию.
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Как объяснили в пресс-службе, цена "Москвича 3" составила от 1,59 миллиона рублей, "Москвича 6" - от 2,136 миллиона рублей. Кроме того, клиенты спустя год стали больше доверять отечественному бренду, указали на заводе.
По данным "Автостата", в России за первый квартал 2024 года продали более 4,7 тысячи автомобилей "Москвич".