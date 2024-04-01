Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240401/avto-846923341.html
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто - 01.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто
Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня". | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:47+0300
2024-04-01T13:23+0300
россия
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня".Отечается, что самое значительное падение цен произошло у "Москвича", где кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6" подешевели на 490 и 630-712 тысяч рублей соответственно.Марка Evolute предоставила скидки от 76 до 330 тысяч рублей на пять моделей, включая электрический седан i-Pro и электрические кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky.Цены на различные модели "Автоваза" оказались разнонаправленными, некоторые модели подорожали, а другие - подешевели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКомпании Changan, FAW, Geely, JAC, и Chery также предлагали скидки и изменения в ценах на свои модели.Так, Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей.
https://1prime.ru/20240401/strakhovanie-846909851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_443bcf5c8ffa49e16becb4d4bbe4e6e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
12:47 01.04.2024 (обновлено: 13:23 01.04.2024)
 
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто

Автоновости дня: в России в марте 2024 года подешевели автомобили 11 брендов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Станция манеж"
Выставка Станция манеж - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня".
Отечается, что самое значительное падение цен произошло у "Москвича", где кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6" подешевели на 490 и 630-712 тысяч рублей соответственно.
Марка Evolute предоставила скидки от 76 до 330 тысяч рублей на пять моделей, включая электрический седан i-Pro и электрические кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky.
Цены на различные модели "Автоваза" оказались разнонаправленными, некоторые модели подорожали, а другие - подешевели.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Компании Changan, FAW, Geely, JAC, и Chery также предлагали скидки и изменения в ценах на свои модели.
Так, Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей.
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Данные о страховании авто и жилья в России начали собирать в едином сервисе
05:54
 
РОССИЯАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала