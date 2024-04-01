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Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто - 01.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто
Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня". | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:47+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня".Отечается, что самое значительное падение цен произошло у "Москвича", где кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6" подешевели на 490 и 630-712 тысяч рублей соответственно.Марка Evolute предоставила скидки от 76 до 330 тысяч рублей на пять моделей, включая электрический седан i-Pro и электрические кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky.Цены на различные модели "Автоваза" оказались разнонаправленными, некоторые модели подорожали, а другие - подешевели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКомпании Changan, FAW, Geely, JAC, и Chery также предлагали скидки и изменения в ценах на свои модели.Так, Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей.
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россия, авто, новости
Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто
Автоновости дня: в России в марте 2024 года подешевели автомобили 11 брендов
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают
"Автоновости дня".
Отечается, что самое значительное падение цен произошло у "Москвича", где кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6" подешевели на 490 и 630-712 тысяч рублей соответственно.
Марка Evolute предоставила скидки от 76 до 330 тысяч рублей на пять моделей, включая электрический седан i-Pro и электрические кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky.
Цены на различные модели "Автоваза" оказались разнонаправленными, некоторые модели подорожали, а другие - подешевели.
Компании Changan, FAW, Geely, JAC, и Chery также предлагали скидки и изменения в ценах на свои модели.
Так, Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей.
Данные о страховании авто и жилья в России начали собирать в едином сервисе