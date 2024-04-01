https://1prime.ru/20240401/avto-846923341.html

Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто

Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто - 01.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам сообщили о снижении цен на некоторые бренды авто

Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня". | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:47+0300

2024-04-01T12:47+0300

2024-04-01T13:23+0300

россия

авто

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские дилеры снизили стоимость автомобилей на рынке, чтобы распродать "прошлогодние" модели, передают "Автоновости дня".Отечается, что самое значительное падение цен произошло у "Москвича", где кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6" подешевели на 490 и 630-712 тысяч рублей соответственно.Марка Evolute предоставила скидки от 76 до 330 тысяч рублей на пять моделей, включая электрический седан i-Pro и электрические кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky.Цены на различные модели "Автоваза" оказались разнонаправленными, некоторые модели подорожали, а другие - подешевели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКомпании Changan, FAW, Geely, JAC, и Chery также предлагали скидки и изменения в ценах на свои модели.Так, Chery ввела новую программу "Специальное предложение", представляющую собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Дисконт составил от 100 до 300 тысяч рублей у восьми моделей.

https://1prime.ru/20240401/strakhovanie-846909851.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, новости