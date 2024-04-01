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В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву
В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву
Киев в случае потери поддержки со стороны США будет вынужден отступить, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк. Его слова приводит портал эстонского | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:12+0300
2024-04-01T12:12+0300
2024-04-01T12:12+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киев в случае потери поддержки со стороны США будет вынужден отступить, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк. Его слова приводит портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.По мнению эстонского военного, украина без американской поддержки окажется в критической ситуации, что приведет к проблемам с удержанием фронта. Он отметил, что Киеву не хватает артиллерийских снарядов, ВСУ также испытывают сложности с противовоздушной обороной."Если военная помощь США не увеличится, Украине все равно придется отступать, или отказаться от определенных территорий, или сократить (линию) фронта, потому что при ее сегодняшней протяженности Украине будет очень сложно ее удерживать с нынешними ресурсами", - сказал Мярк.Он также отметил, что Вооруженные силы России владеют инициативой на поле боя, а Украина вынуждена перейти в оборону.
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сша, украина, эстония
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ
В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву
Эстонский военный: Киеву без помощи США сложно удержать линию фронта, придется отступать
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киев в случае потери поддержки со стороны США будет вынужден отступить, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк. Его слова приводит портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
По мнению эстонского военного, украина без американской поддержки окажется в критической ситуации, что приведет к проблемам с удержанием фронта. Он отметил, что Киеву не хватает артиллерийских снарядов, ВСУ также испытывают сложности с противовоздушной обороной.
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"Если военная помощь США не увеличится, Украине все равно придется отступать, или отказаться от определенных территорий, или сократить (линию) фронта, потому что при ее сегодняшней протяженности Украине будет очень сложно ее удерживать с нынешними ресурсами", - сказал Мярк.
Он также отметил, что Вооруженные силы России владеют инициативой на поле боя, а Украина вынуждена перейти в оборону.