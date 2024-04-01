https://1prime.ru/20240401/estoniya-846922337.html

В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву

В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву

Киев в случае потери поддержки со стороны США будет вынужден отступить, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк. Его слова приводит портал эстонского | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:12+0300

2024-04-01T12:12+0300

2024-04-01T12:12+0300

спецоперация на украине

сша

украина

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/77496/60/774966076_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_824708b582e78ab2a3155e7ab64fc9c2.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киев в случае потери поддержки со стороны США будет вынужден отступить, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк. Его слова приводит портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.По мнению эстонского военного, украина без американской поддержки окажется в критической ситуации, что приведет к проблемам с удержанием фронта. Он отметил, что Киеву не хватает артиллерийских снарядов, ВСУ также испытывают сложности с противовоздушной обороной."Если военная помощь США не увеличится, Украине все равно придется отступать, или отказаться от определенных территорий, или сократить (линию) фронта, потому что при ее сегодняшней протяженности Украине будет очень сложно ее удерживать с нынешними ресурсами", - сказал Мярк.Он также отметил, что Вооруженные силы России владеют инициативой на поле боя, а Украина вынуждена перейти в оборону.

https://1prime.ru/20240328/estoniya-846830070.html

сша

украина

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, эстония