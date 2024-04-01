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"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине - 01.04.2024, ПРАЙМ
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"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине
Украинскую армию ждет полное поражение в конфликте уже к лету. Об этом сообщило британское издание The Standard. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:38+0300
2024-04-01T09:38+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Украинскую армию ждет полное поражение в конфликте уже к лету. Об этом сообщило британское издание The Standard.По мнению авторов материала, западные союзники приходят к пониманию, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что российская армия наносит мощные удары по украинским войскам на линии фронта, при этом силы ВСУ истощены.Кроме того, издание утверждает, что Запад стал менее охотно поддерживать Киев, причем некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт мирными переговорами."К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", — заключил автор материала.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сво, украина, всу
Спецоперация на Украине, СВО, УКРАИНА, ВСУ
09:38 01.04.2024
 
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине

The Standard: Украину ждет полное поражение уже к лету

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Украинскую армию ждет полное поражение в конфликте уже к лету. Об этом сообщило британское издание The Standard.
По мнению авторов материала, западные союзники приходят к пониманию, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение".
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Отмечается, что российская армия наносит мощные удары по украинским войскам на линии фронта, при этом силы ВСУ истощены.
Кроме того, издание утверждает, что Запад стал менее охотно поддерживать Киев, причем некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт мирными переговорами.
"К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", — заключил автор материала.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на УкраинеСВОУКРАИНАВСУ
 
 
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